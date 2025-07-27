“L’ho lasciata perché aveva la cellulite”, le dichiarazioni di Corona su una sua ex

Fabrizio Corona è tornato. O forse non se n’è mai andato davvero. In una intervista esclusiva rilasciata a La Repubblica, l’ex re dei paparazzi ha fatto tremare il web e indignare i social con una dichiarazione come sempre sopra le righe destinata a far discutere.

“Ho lasciato Zoe Cristofoli perché aveva la cellulite”. Una frase che, come molte sue uscite, divide, provoca, fa rumore. Ma dietro una (brutta) battuta al vetriolo si nasconde molto di più: un ritratto impietoso e crudo di un uomo abituato a vivere al limite, tra edonismo e atteggiamenti che si fatica a non giudicare narcisisti.

La provocazione è il suo mestiere

Ma Corona ci è o ci fa? Che non sia mai stato un personaggio convenzionale è noto. Ma in questa intervista si va ben oltre la solita provocazione. Si racconta senza filtri, ammettendo candidamente di mentire nella maggior parte delle sue dichiarazioni.

L’80% delle cose che dice sono false, riferisce. Una confessione che non fa che aumentare l’ambiguità e il mistero che avvolge il suo personaggio mediatico. Ogni sua parola sembra generare un gioco di specchi, in cui realtà e finzione si confondono.

Corona si descrive come una figura borderline, eternamente in bilico tra l’autocelebrazione e l’autodistruzione. E questa intervista, più che un resonto di fatti, è un manifesto del suo ego smisurato.

Dalla gestione dei social alla partecipazione televisiva, fino al celebratissimo podcast Falsissimo (che è riuscito a generare oltre un milione di visualizzazioni con scoop bomba sui principali attori della scena pubblica italiana) tutto ruota intorno a lui, alla sua immagine, al suo mito personale.

Doping e vita estrema

Corona non si limita a scivolare nell’insulto sessista. Apre anche una finestra importante sul suo stile di vita. Racconta di assumere farmaci per dormire, di praticare il “doping sessuale” con l’uso di Viagra e Cialis e di essere completamente disinteressato alle conseguenze sulla salute. Alla fine, dice lui, gli atleti si dopano per gareggiare meglio, perché lui non può farlo per fare meglio l’amore?

L’ex fotografo dei vip svela anche di non avere la patente e di vivere con due autisti personali, uno per il giorno e uno per la notte. Aggiunge che anche quando guidava illegalmente le forze dell’ordine lo riconoscevano e lo lasciavano andare.

E dopo tutto ciò, ecco arrivare l’infelice frase sull’ex compagna Zoe Cristofoli, che ha (ri)sollevato un polverone mediatico. Non solo per l’offesa gratuita e sessista, ma anche per il modo in cui ha rivelato la totale adesione di Corona alla cultura dell’immagine esasperata e tossica.

Ma è inevitabile porsi una domanda: si tratterà di mera strategia mediatica? Di un gioco o di un maschera? Senz’altro una prova (l’ennesima) di narcisismo senza freni; ma anche di un intuito mediatico fuori dal comune.