Lewis Capaldi torna a Milano con Survive 2026: emozioni, voce e un ritorno che sa di rinascita

Il cantautore scozzese lancia il nuovo album e annuncia il suo live del 17 giugno 2026 a Milano, unica data italiana del tour Survive: nuove canzoni, vecchi successi e un ritorno attesissimo.

Lewis Capaldi tornerà in Italia e ha scelto Milano per l’unica data italiana del suo Survive Tour 2026. Il minialbum omonimo è appena uscito e il musicista scozzese in questi giorni lo sta promuovendo dall’altra parte del mondo, Australia e Nuova Zelanda, tra l’altro con risultati sia di vendita che di pubblico davvero eccellenti.

È stato un processo lento e difficile quello del ritorno all’attività per Lewis Capaldi che due anni fa, proprio nel momento più importante della sua carriera con l’album Broken by Desire to Be Heavenly Sent altissimo in classifica un po’ ovunque, era stato costretto a interrompere il suo tour a causa di un problema di salute molto serio.

Le condizioni di Capaldi

Era stato lo stesso Capaldi a parlarne apertamente: “Vivo una condizione meravigliosa, quella di un privilegiato che fa quello che ama di fronte a un pubblico che lo ama. Ma è anche una condizione di fortissimo stress che mi mette a durissima prova e peggiora le mie condizioni, giorno dopo giorno. Devo fermarmi. Chiedo scusa a tutti, ai miei fan, ai miei collaboratori, alla casa discografica e ai miei agenti: spero possiate comprendere.” Con queste parole il cantautore scozzese interruppe il suo tour, con decine di date già in programma e moltissimi concerti sold out.

Proprio l’anno prima Lewis Capaldi aveva ammesso di soffrire della sindrome di Tourette: una condizione profondamente invalidante che, soprattutto nelle sue esibizioni live lo bloccava in una serie di tic o di spasmi che spesso lo avevano costretto a sospendere le sue esecuzioni. Poche settimane dopo l’inizio del tour le sue condizioni erano notevolmente peggiorate.

Due anni dopo…

A distanza di due anni ecco un ritorno che ha il sapore della rinascita, dopo lo stop forzato. Da allora Capaldi ha lavorato lontano dai riflettori, ritrovando voce, equilibrio e soprattutto la voglia di riportare sul palco la sua musica.

Il tour prende il nome da Survive, il progetto che si è concretizzato in un minialbum di quattro sole canzoni che riprendono un discorso interrotto e che lo stesso Capaldi ha descritto come il “disco della seconda possibilità”. Un lavoro costruito lentamente, più su misura rispetto ai debutti-lampo che lo avevano portato in vetta alle classifiche con singoli di grande richiamo come Someone You Loved, Before You Go e Hold Me While You Wait.

Nelle nuove canzoni emerge una scrittura più asciutta, meno impulsiva, che conserva tutte le sue distanze emotive ma con un tono più consapevole. Il live di Milano sarà una delle prime occasioni per ascoltare dal vivo i nuovi brani in Europa.

La scaletta: tra classici e nuove ballad

Stando ai concerti che Capaldi sta provando in questi giorni, il cantante scozzese sembra di nuovo essere tornato in piena forma. Il problema di salute ovviamente non è risolto…. “È qualcosa con cui devo imparare a convivere e che di tanto in tanto mi limita. Ma le terapie mi hanno aiutato molto, sto meglio…” ha detto Capaldi nel corso di una conferenza stampa a Singapore, quando si era esibito prima del Gran Premio di Formula 1.

È presto per capire quello che Capaldi porterà al suo pubblico in Italia nel concerto in programma nello spazio della nuova fiera di Rho.

Capaldi ha abituato il pubblico a show intensi, intimi, con un’ironia che alleggerisce anche i momenti più toccanti. Milano si aspetta lo stesso equilibrio: voce potente, pianoforte, storytelling tra una canzone e l’altra, e qualche sorpresa pensata per un tour che mira a essere più maturo e meno frenetico, senza rinunciare alla potenza della sua vocalità.

Dove e quando vedere il concerto di Milano

La data milanese del Survive Tour è fissata per il 17 giugno 2026, con prevendite già attive sui principali circuiti. La data è stata inserita all’inizio del segmento europeo del cantante che tra aprile e maggio sarà in Nord America, USA e Canada in una dozzina di date già quasi completamente sold out. Al momento le date del tour europeo sono ancora in definizione ma al momento la tappa di Milano è l’unica nel nostro paese, due anni dopo il concerto del 31 maggio 2023 al Forum di Milano inizialmente rinviato proprio a causa dei suoi problemi di salute. Uno show bellissimo ed emotivamente molto intenso che lo aveva visto scherzare con il pubblico italiano e raccontare molti dettagli curiosi di fronte a un’audience che conosceva le sue canzoni in modo davvero.