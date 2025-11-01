Le dichiarazioni di Levante chiariscono i retroscena della rottura con Diodato e sfatano i miti su “Fai rumore”, tra pressioni mediatiche e vita privata sotto i riflettori.Nel panorama musicale italiano, l’interesse per le vicende personali dei cantautori spesso si intreccia con le loro produzioni artistiche, alimentando discussioni e curiosità. Tra queste, spicca la relazione tra

Levante e Diodato, perché è finita? La verità su “Fai rumore”

Le dichiarazioni di Levante chiariscono i retroscena della rottura con Diodato e sfatano i miti su “Fai rumore”, tra pressioni mediatiche e vita privata sotto i riflettori.

Nel panorama musicale italiano, l’interesse per le vicende personali dei cantautori spesso si intreccia con le loro produzioni artistiche, alimentando discussioni e curiosità. Tra queste, spicca la relazione tra Levante e Diodato, due protagonisti della scena pop e cantautorale che, dopo un legame sentimentale, si sono separati poco dopo il trionfo di Diodato al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Fai rumore. Ma quali sono le vere ragioni della fine della loro storia?

La verità sulla separazione tra Levante e Diodato

Nel luglio 2023, Levante ha affrontato in modo diretto e schietto le voci che avevano circondato la fine della sua relazione con il cantautore pugliese. Durante una puntata del podcast Passa dal BSMT, la cantautrice siciliana ha chiarito che, contrariamente a quanto si era diffuso, il brano Fai rumore non era stato scritto da Diodato come una dedica a lei né come un modo per esprimere un dolore legato alla loro separazione.

«Grande confusione si creò per questo brano che avrebbe dedicato a me, che poi non è così, e lo fece passare per la vittima della coppia. E non è andata così», ha spiegato Levante, sottolineando come l’opinione pubblica fosse influenzata da un pregiudizio che la vedeva come la “cattiva” della storia, soprattutto perché donna.

La cantante ha inoltre riflettuto sulle difficoltà di vivere una relazione sentimentale sotto i riflettori, dove le dinamiche private vengono spesso strumentalizzate e travisate: «La storia diventa delle persone e le persone la condiscono come meglio credono. Quindi io ero la cattiva, perché sono una donna, quindi ero la cattiva della coppia».

La storia tra Levante e Diodato ha messo in luce quanto sia complicato per gli artisti mantenere una linea netta tra vita privata e immagine pubblica, soprattutto quando si tratta di relazioni amorose. Le speculazioni nate attorno a Fai rumore hanno alimentato pregiudizi e giudizi affrettati, con Levante che ha dovuto contrastare la narrazione che la dipingeva come la “colpevole” della rottura.

La cantante ha sottolineato come solo loro due conoscano la verità della loro storia, invitando a rispettare la dimensione privata e a non farsi condizionare da gossip e supposizioni: «La verità la sappiamo io e Antonio».

Questo episodio rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà che gli artisti affrontano nel coniugare il successo professionale con la gestione della propria sfera personale, spesso bersaglio di attenzioni indiscrete e giudizi sommari.