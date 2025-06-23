Leo Gassman, curiosità: che titolo di studio ha il cantante

Leo Gassman è un cantante e attore, figlio di Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz. Sin da bambino ha sempre avuto una forte passione per la musica e ha iniziato a suonare la chitarra classica già all’età di sette anni. Dopodiché è entrato nel conservatorio di Santa Cecilia due anni dopo, ma ha deciso di abbandonare gli studi di musica classica e di dedicarsi al canto. Compiuti i 20 anni, ha quindi deciso di partecipare alla dodicesima edizione del talent show X Factor, all’epoca capitanato da Mara Maionchi. Leo è arrivato alla semifinale del 2018, ma si è classificato in quinta posizione e ha quindi dovuto abbandonare il programma.

I primi passi e il successo

L’inedito presentato da lui in occasione di X Factor è stato pubblicato nel 2018. Da quel momento si sono susseguiti molti altri singoli, pubblicati in primis con l’etichetta Sony Music e poi con la Universal Music. Nel 2019 ha invece vinto le selezioni di Sanremo Giovani ed è arrivato sul palco del Festival nel 2020, quando ha vinto la categoria Nuove Proposte con il brano Vai bene così. Nello stesso giorno ha pubblicato il suo primo album in studio Strike, da cui sono stati estratti i singoli Maleducato e Mr Fonda. Successivamente è partito in tour per l’Italia e, sempre nel 2020, ha fatto il suo primo debutto al cinema.

Leo Gassman ha infatti prestato la propria voce come doppiatore a Guy Crood, personaggio del film d’animazione I Croods 2 – Una nuova era. Ha partecipato come ospite al Maurizio Costanzo Show e poi a X Factor, dove ha calcato il palco insieme a Elodie e Carl Brave. Nel 2023 ha preso parte al Festival di Sanremo e, l’anno successivo, è tornato sul palco dell’Ariston in qualità di ospite. Gassman è inoltre stato protagonista del film Califano, in cui ha esordito come attore interpretando l’artista Franco Califano.

La laurea di Gassman

Il giovane Leo Gassman ha conseguito una laurea in Arte e Comunicazione presso la John Cabot University di Roma. All’esposizione dei testi hanno partecipato ovviamente il papà Alessandro e la mamma Sabrina Knaflitz, che hanno pubblicato gli scatti del grande giorno sui social. L’attore si è infatti ritratto in compagnia della moglie con il volto sorridente, e ha anche mostrato il figlio vestito con un capello da laureato. A catturare l’attenzione è stata la frase da lui scritta, breve ma significativa. “La faccia della felicità? Questa. Il mio premio più grande“.