Annunciati due concerti di Lenny Kravitz in Italia, nel 2024. Il cantante si esibirà il 12 luglio al Lucca Summer Festival e il 13 luglio all’Umbria Jazz di Perugia. Sono passati ben 5 anni dall’ultimo live dell’artista nel nostro Paese. Nell’atteso ritorno, l’artista interpreterà i suoi più noti successi e anche i brani più recenti, presenti nell’ultimo disco “Blue Electric Light“, in uscita il 15 marzo 2024.

Il dodicesimo album in studio del musicista rock vedrà la luca fra qualche mese e sarà pubblicato da Roxie Records con distribuzione gestita da BMG Rights Management. L’album è stato preceduto dall’uscita del singolo “TK421” il 12 ottobre 2023. Il pezzo ha attirato anche l’attenzione grazie al video ufficiale che mostra Lenny Kravitz, senza veli, in splendida forma.

Blue Electric Light è il primo disco di Kravitz dai tempi di Raise Vibration (2018). Ha registrato l’album nel suo studio alle Bahamas e ha suonato lui stesso la maggior parte degli strumenti con il contributo del frequente collaboratore Craig Ross.

Sono 12 le tracce presenti nel prossimo lavoro discografico del cantante. Qui sotto potete leggere la tracklist:

1. “It’s Just Another Fine Day (In This Universe of Love)”

2. “TK421” 5:27

3. “Honey”

4. “Paralyzed”

5. “Human”

6. “Let It Ride”

7. “Stuck in the Middle”

8. “Bundle of Joy”

9. “Love Is My Religion”

10. “Heaven”

11. “Spirit in My Heart”

12. “Blue Electric Light”

Biglietti per Lenny Kravitz a Perugia e Lucca

I biglietti saranno disponibili in prevendita sul sito di Virgin Radio da lunedì 4 dicembre ore 10:00 a mercoledì 6 dicembre ore 9:00. La vendita generale invece partirà alle ore 11:00 del 6 dicembre su TicketOne.

I due concerti italiani di Lenny Kravitz si terranno il 12 luglio in Piazza Napoleone a Lucca in occasione del Lucca Summer Festival e il giorno dopo, il 13 luglio 2023, all’Arena Santa Giuliano di Perugia, in cartellone all’interno della programmazione dell’Umbria Jazz.

Un’occasione irripetibile per assistere alle performance live del cantante, impegnato il prossimo anno con il suo “Blue Electric Light” tour.