Sissi ha annunciato l’uscita del suo primo EP, Leggera, disponibile dal 27 maggio prossimo. La cantante finalista di Amici 2022 ha firmato con la Sugar e ha raccontato il motivo della scelta che l’ha portata ad affidarsi a questa casa discografica:

“Questa esperienza di Amici per me ha significato tanto e arriva finalmente la pubblicazione di un EP dal titolo Leggera. Ho scelto Sugar perché è la prima casa discografica che mi ha dato credito in tempi non sospetti, quando non avevo certo la popolarità e la visibilità che ho acquisito in questo talent. Il rapporto con Sugar si è interrotto prima che entrassi nel talent show. Sono Felice che abbiano riconfermato la loro stima e la loro fiducia nei miei confronti”

Ecco la tracklist di Leggera, il primo lavoro di Sissi dopo Amici 2022:

Danshari

Scendi

Come, come

Stupido

Dove sei

Stupidi lovers

2000 euro

Vedrai vedrai (live version)

Ecco la parole di Sissi a poche ore dalla finale di Amici 2022, pubblicate via Instagram:

Non saprei da dove partire, ci sono così tante cose che vorrei dirvi. Sono qui che penso a come racchiudere sette mesi in qualche riga, ma non ci riesco… Mi servirebbero pagine infinite!

Questa scuola e questa casa mi hanno fatto crescere sotto ogni punto di vista, mi hanno resa felice davvero. Mi mancherà tutto, per questo non posso fare altro che ringraziare chi mi ha accompagnato in questo viaggio.

Grazie Maria per la cura che metti in ogni tua parola, in ogni tuo gesto.

Grazie Giordana, Mamo, Emanuela e Lorella per avermi sempre capita.

Grazie ai maestri Raffaella, Giovanni, Chiara, Agnese, Antonella per aver aperto le porte della mia fantasia… Mi avete insegnato così tanto!

Grazie ai miei compagni, a tutta la produzione e a tutti i professionisti che hanno lavorato con noi.

Grazie a tutti voi che mi avete ascoltata e compresa davvero, non vedo l’ora di incontrarvi!

Penso a ciò che sta per finire come un vero e proprio inizio. Non so cosa succederà, ma per la prima volta non penso troppo al futuro, mi godo questo momento speciale.

Ci vediamo domenica alla finale, l’ansietta c’è già da ora, ma è tutto a posto…

Vi voglio bene.