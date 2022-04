Un EP di 6 tracce (cinque inediti più un brano strumentale), dal titolo VI è il nuovo progetto discografico de Le Vibrazioni, reduci dalla partecipazione alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Tantissimo.

Francesco Sarcina ha presentato il nuovo EP (disponibile da oggi, 15 aprile, e dal 6 maggio, in versione Vinile) nel corso di un incontro con la stampa al quale eravamo presenti anche noi di Soundsblog.

Un EP con soli 5 inediti per adattarsi alle logiche del nuovo mercato, nonostante Sarcina, nel corso degli ultimi due anni, abbia scritto oltre 50 canzoni:

Nonostante abbia scritto 50 canzoni, ci siamo resi conto che, in questi anni, è cambiata molto la fruizione musicale, è diventata molto “liquida”. Le piattaforme sono una figata ma dal punto di vista “intellettuale”, regalare così un album di 15 brani non mi piaceva. Abbiamo preferito lavorare su un paio di capitoli rispetto a quello che poteva essere un concept più grande. L’idea è quella di far uscire, in vari momenti, diversi EP. Dobbiamo adattarci al mercato.

Noi di Soundsblog abbiamo chiesto al frontman de Le Vibrazioni se gradisce l’evoluzione del mercato e l’opinione, come si può evincere, è tutt’altro che positiva:

Quale mercato? Praticamente non c’è. Non ci piace perché non c’è. Non si capisce, cambia sempre tutto. Non ci piace ma ci adattiamo. Oggi c’è il Disco d’Oro, il Disco di Platino, con i click. Il disco, perlomeno, compratelo!

Le Vibrazioni – VI: le canzoni

L’album si apre con un’intro strumentale, Raccontami di te, di cui il seguito verrà pubblicato nel secondo capitolo di questo progetto:

Raccontami Di Te è un’intro che deriva da un brano che già esiste ma che abbiamo deciso di non inserire subito. Dopo un momento duro e psicologicamente aggressivo come quello che abbiamo vissuto, mi piaceva l’idea di chiedere a chi ho davanti “Ma raccontami tu di te”. Io parlo sempre di me nei dischi ma sarebbe anche bello sapere gli altri come hanno vissuto tutto questo.

Oltre a Tantissimo, l’EP continua con gli inediti Ancora mia, Rosa Intenso, La vita oscena e Ridere ancora:

Ancora Mia racconta l’esperienza di un amore con la donna meravigliosa che mi ha dato anche la mia terza figlia. È stato un amore sincero, lei non sapeva nemmeno chi fossi. Rosa Intenso, invece, è una canzone che adoro ma è una canzone estremamente pornografica! Io sono pornografico! Adoro il sesso in tutte le sue sfaccettature e adoro il sesso femminile, è simbolo di vita! Ridere Ancora è la prima canzone scritta nelle prime tre settimane di pandemia, durante le quali ho avuto il panico di una possibile fine del mondo. La Vita Oscena, che è un libro molto bello di Aldo Nove, invece, è il racconto di uomo che ha superato i suoi conflitti.

Francesco Sarcina è soddisfatto di questo progetto che rappresenta Le Vibrazioni al 100%:

Nonostante siano solo 5 brani, si capisce il sound, si capisce dove vuole andare la scrittura, è abbastanza rappresentativo. Ne siamo contenti. Siamo andati a prenderci, come quando avevamo 20 anni, quello che volevamo. Vogliamo suonare, cantare e urlare. Questo periodo è stato come “metti la cera, togli la cera”. Ad un certo punto, si sono aperte le gabbie, siamo andati in sala prove e l’energia è arrivata inevitabilmente. Una band ha bisogno di trovarsi di persona per suonare. Il nostro approccio è quello di sempre, c’è sempre quella maniera di rapportarci alla musica a livello emotivo e sentimentale, che non passerà mai, fare le ore piccole a suonare, litigare, amarci e godere. E’ stato così e sarà sempre così. L’attitudine è sempre la stessa.

Per quanto riguarda l’attività live, Le Vibrazioni saranno presenti al Concertone del Primo Maggio e, in estate, saranno impegnati con un loro tour. Le date verranno comunicate prossimamente.

Le Vibrazioni – VI: Sanremo 2022 e Tantissimo

Francesco Sarcina, nel corso dell’incontro, ha anche espresso soddisfazione per i risultati ottenuti da Tantissimo, una volta terminato il Festival:

Sapevamo di avere una canzone poco sanremese ma sapevamo anche di avere un brano che poteva dire la sua dopo Sanremo. Oggi escono tante cose che, spesso, non dicono assolutamente niente e occupano solo spazio. Dal punto di vista radiofonico, è complicato. Il nostro brano, alla fine, ha fatto il suo lavoro, ha preso il pubblico che volevamo. Dopo 20 anni, siamo ancora qua e Sanremo ha dimostrato questo.

Per quanto riguarda la tv, Sarcina prenderà parte a The Band, talent show di Rai 1, condotto da Carlo Conti, in onda dal 22 aprile 2022.

Le Vibrazioni – VI: tracklist

1. Raccontami di te

2. Ancora mia

3. Rosa Intenso

4. Tantissimo

5. La vita oscena

6. Ridere ancora