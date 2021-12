Porca Nostalgia è il titolo del nuovo brano dei Le Ore. E su Soundsblog, oggi, potete leggere in anteprima il testo della canzone.

“Porca Nostalgia” per non dire altro, per non dire peggio, per prendersela con qualcuno se le cose banali di 10/15 anni fa oggi sono senza prezzo. Secondo pezzo in vista dell’album, dopo il rosso il singolo blu, lo stato d’animo di chi è abituato a godersi i momenti solo quando appartengono a ieri, “quando Mtv non era trash”.

Scritta e prodotta da LE ORE, distribuita da Columbia Records/ Sony Music Italy, esce in contemporanea all’annuncio della loro data milanese, dopo il successo del live a Largo Venue di Roma.

A seguire il testo di “Porca Nostalgia” dei Le Ore.

La nostalgia è una forma di vigliaccheria

è come se andassi in vacanza sotto casa mia

è come se c’andassi pure l’anno prossimo

e così finché muoio

Come se il futuro fosse l’Arabia Saudita

come se il presente fosse la rabbia inaudita

Fumiamo in macchina senza partire

ogni tipo di viaggio c’ha la sua cartina

E io sono già per strada

oh baby light my fire

ma non ce l’hanno i Doors

al karaoke in Chinatown

Ho un ricordo che mi sbrana

ti ricordi si attaccavano le spille sulle borse

quando Mtv non era trash

ma com’è pure noi

siamo diventati le persone

da cui i nostri genitori

c’hanno sempre messo in guardia

Porca nostalgia che non mi lascia stare

non so te…

Sapessi quante volta la farei finita

passo a una vita migliore oppure a miglior vita

ma al massimo mi incazzo e scrivo un’altra rima

e mi illudo che migliori

Come se la presa a male fosse nell’inchiostro

che mi uscisse dal cervello e tatuasse il foglio

tornassimo al liceo facciamo cambio posto

due pagine di appunti non fanno un ricordo

E poi com’è che andata?

E tu quand’è che è stata

l’ultima volta che ti sei sentita in colpa?

Era estate e ci bastava

era quando si attaccavano le spille sulle borse

quando Mtv non era trash

ma com’è pure noi

siamo diventati le persone

da cui i nostri genitori

c’hanno sempre messo in guardia

Porca nostalgia che non mi lascia stare

non so te…

Magari è solo colpa di un momento no

vedremo se sarà un momento oppure no

vediamo se è solo un momento oppure no

Porca nostalgia che non mi lascia stare..