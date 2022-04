Le fate ignoranti è disponibile su Disney+ da mercoledì 13 aprile e la serie tv, oltre ad avere “Buttare l’amore” di Mina come brano portante della colonna sonora, vede alcuni protagonisti della serie tv ballare un pezzo che molti di voi conosceranno: “Mil pasos“. Ascoltando il pezzo vi risuona già noto? Perché in Italia il brano era stato reinterpretato da Chiara Galiazzo insieme a Fiorella Mannoia con il titolo “Mille passi” e pubblicato nel 2013.

Soha, Mil Pasos, Significato canzone ne “Le fate ignoranti”

Mil pasos di Soha, ha visto il testo composto da François Welgryn, con le musiche di Antoine Essertier e Hamama Chohra. La canzone racconta di una relazione che si interrompe di due strade che, chi canta, vorrebbe riunire e riavvicinare. Ma è sempre più difficile anche se non impossibile… E il desiderio resta, anche ci si allontana sempre più…

Soha, Mil Pasos, Ascolta la canzone presente nella serie “Le fate ignoranti”

Qui sotto potete ascoltare “Mil Pasos” di Soha, presente nella serie tv “Le fate ignoranti”.

A seguire, invece, ecco la versione di Chiara Galiazzo, Mille passi, con il featuring di Fiorella Mannoia.

Soha, Mil Pasos, Testo canzone

Un paso me voy para siempre

Un paso fuerte

Un paso hacia adelante

Dos pasos, me voy sin mirarte

Tan lejos pisé

Dos pasos y ya te olvidé

Tres pasos ya soy hacia al este

El sur, el oeste

Tres pasos creo mucho, me parece

¿Y cuándo volverás?

Je ne reviendrai pas

¿Cuándo volverás?

Je suis si loin déjà

¿Y cuándo volverás?

Un dia o jamás

¿Y cuándo volverás?

J’ai fait le premier pas

¿Cuando volverás?

Surtout ne m’attends pas

¿Cuándo volverás?

Un día o jamás

Quatro pasos quiero acordarme

Quatro pasos ya sé

Tu me quisiste, yo te quise

Cinco pasos ya sin perderme

Tanto me alejé

Cinco pasos y te perdoné

Seis pasos ya, son casi siete

Contar más no sé

Mil pasos y más, me quedo de pie…

¿Y cuándo volverás?

Je ne reviendrai pas

¿Cuándo volverás?

Je suis si loin déjà

¿Y cuándo volverás?

Un dia o jamás

¿Y cuándo volverás?

Surtout ne m’attends pas

¿Cuando volverás?

J’ai fait le premier pas

¿Cuando volverás?

Un día o jamás

Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos…

Mil pasos…

¿Y cuándo volverás?

Je ne reviendrai pas

¿Cuándo volverás?

Je suis si loin déjà

¿Y cuándo volverás?

Un dia o jamás

¿Y cuándo volverás?

Surtout ne m’attends pas

¿Cuando volverás?

J’ai fait les mille pas

¿Cuando volverás?

Un día o jamás

¿Y cuándo volverás?

Surtout ne m’attends pas

¿Cuando volverás?

J’ai fait mes mille pas

¿Cuando volverás?

Un día o jamás

Soha, Mil Pasos, Traduzione canzone

Un passo sono andata per sempre

un passo deciso

Un passo avanti

Due passi, me ne vado senza guardarti

Finora ho fatto un passo

Due passi e ti ho già dimenticato

Sono già tre passi a est

il sud, l’ovest

Tre passi Penso molto, mi sembra

E quando tornerai?

Non tornerò più

Quando tornerai?

Sono già molto lontano

E quando tornerai?

Un giorno o forse mai

E quando tornerai?

Non tornerò più

Quando tornerai?

Soprattutto non mi aspettare

E quando tornerai?

Un giorno o forse mai

Quattro passi che voglio ricordare

quattro passi lo so

Mi hai amato, io ho amato te

Cinque passi senza perdermi

Sono andata così lontano

Cinque passi e ti perdono

Già sei passi, sono quasi sette

Conta di più non lo so

Mille passi e più, rimango in piedi…

E quando tornerai?

Je ne reviendrai pas

Quando tornerai?

Je suis si loin déjà

E quando tornerai?

un giorno o mai più

E quando tornerai?

Surtout ne m’attends pas

Quando tornerai?

J’ai fait le premier pas

Quando tornerai?

un giorno o mai più

Un passo, due passi, tre passi, quattro passi, cinque passi…

Mille passi…

E quando tornerai?

Non tornerò più

Quando tornerai?

Sono già molto lontano

E quando tornerai?

Un giorno o forse mai

E quando tornerai?

Non tornerò più

Quando tornerai?

Soprattutto non mi aspettare

E quando tornerai?

Un giorno o forse mai

E quando tornerai?

Non tornerò più

Quando tornerai?

Soprattutto non mi aspettare

E quando tornerai?

Un giorno o forse mai