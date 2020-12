Le canzoni di Natale più ascoltate in streaming nel 2020

Mancano poche ore al Natale e il sito Fox News ha reso noto la classifica delle canzoni natalizie più ascoltate nel 2020, in America. Una top ten che vede un prevedibile primo posto, confermato anche dalla riconquista (anche quest’anno) di All I Want for Christmas is you di Mariah Carey della vetta Billboard Hot 100.

E’ quindi lei, la regina del Natale, ad essere il brano più ascoltato in streaming dal 1 gennaio al 7 dicembre. Certo, mancano giorni importanti per la statistica, ma difficilmente Mariah potrebbe scendere di posizioni.

Dietro di lei, medaglia d’argento per un altro classico, Last Christmas dei Wham!, suonato interamente da George Michael e scritto insieme a Andrew Ridgeley nel lontano 1994.

Terzo gradino per Ariana Grande con il brano Santa Tell Me, scritto dalla cantante insieme a Savan Kotecha e Ilya, pubblicata nel 2014. Un ottimo risultato visto anche i pochi anni dal rilascio.

Manca di poco la top three Michael Bublé, “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas”. La canzone è stata scritta nel 1951 da Meredith Willson e Buble ne ha fatto una cover per il suo album “Christmas” del 2011.

Al quinto posto troviamo Brenda Lee con la sua “Rockin ‘Around the Christmas Tree”. È stata scritta da Johnny Marks e registrata dalla stessa Lee nel 1958. La canzone ha venduto oltre 25 milioni di copie.

Sesta posizione per “It’s the Most Wonderful Time of the Year” di Andy Williams. Il brano è stato scritto nel 1963 da Edward Pola e George Wyle, poi è stata registrata e pubblicata nello stesso anno da Williams.

Alla numero 8 ecco Mistletoe di Justin Bieber. La canzone faceva parte dell’album del cantante canadese del 2011 “Under the Mistletoe”. È stato scritto da Bieber e dai suoi produttori, Nasri e Adam Messinger.

Penultimo gradino della top ten per Kelly Clarkson con “Underneath the Tree” La canzone è presente nel suo sesto album in studio e dal primo album di Natale, “Wrapped in Red”, pubblicato nel 2013. È stata scritta da Clarkson con Greg Kurstin.

Infine, decimo posto per Dean Martin, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” Questo classico è stato scritto dal paroliere Sammy Cahn e dal compositore Jule Styne nel luglio 1945, ironicamente durante un’ondata di caldo in California.