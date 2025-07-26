Le anticipazioni turche de La notte nel cuore: Melek spara Cihan

La notte nel cuore è tra le soap turche di maggiore successo, prodotto di punta della programmazione estiva di Mediaset sin dal debutto ha riscosso una certa attenzione dalla parte del pubblico. Narrazione avvincente a cui non mancano intrighi, passioni, tradimenti e segreti: tutti aspetti che appassionano i telespettatori. I due protagonisti, i gemelli Nuh e Melek sono determinati a scoprire il loro passato e ad affrontare la madre che li ha abbandonati da piccoli, ma scoprono un verità inattesa.

Le anticipazioni dei prossimi episodi lasciano i fans della soap senza parole: Melek si ritroverà ad affrontare l’amato Cihan e alla fine, senza esitazione gli sparerà due colpi. Ma cosa è successo? Il giovane esamine in terra riuscirà a salvarsi? Dopo che Hikmet ha sconvolto la famiglia Sansalan rivelando tutta la verità a Hikmet su Sumru, la situazione per i gemelli e per la donna assume aspetti drammatici. L’imprenditore prende atto che la moglie, che credeva di conoscere, ha avuto due figli che ha abbandonato e questo provoca tutta la sua rabbia.

Sumru e sua madre vengono cacciate dalla villa e abbandonate in un bosco sperduto. Stremate dopo aver camminato tutta la notte si rifugiano in una grotta, ma a quanto pare il loro destino è segnato, probabilmente non riusciranno a tornare in città e a dare la loro versione dei fatti. Intanto Melek e Nuh scoprono di essere figli di una violenza e che le loro convinzioni sui genitori sono frutto di una bugia: lo scatto che i nonni gli hanno mostrato quando erano piccoli risale a prima che avvenisse il tutto: “Quella foto è stata scattata prima che accadesse tutto”, rivela Sumru ai figli.

Nuh picchiato a morte, Melek fuori di se affronta Chian

Vista la situazione Melek e Nuh sono costretti a lasciare la villa e ad affrontare una nuova situazione. Rapiti dagli uomini di Chian, Nuh verrà ridotto in fin di vita e questo provocherà la reazione di Melek. La giovane decide così di affrontare l’ex amato: lo raggiunge alla villa e ha con lui un accesso confronto. Offeso e indignato per non essere stato messo al corrente della verità, Chian alla fine ammette di esserci lui dietro l’aggressione di Nuh.

Fuori di se Melek tira fuori una pistola e la punta contro Chian, quest’ultimo la provoca e la invita a sparare. Melek non esiterà a ferire Chian con due colpi: il giovane cadrà in terrà. Si salverà? E quale sarà il destino di Melek? Finirà in carcere? Per ora non ci sono risposte a queste domande, ma a quanto pare i colpi di scena non sono ancora finiti.

La notte nel cuore, nuovo successo di Mediaset

La notte nel cuore è il nuovo successo di Mediaset: la soap iniziata a fine Maggio sin dal debutto ha ottenuto punte di share non indifferenti. Puntata dopo puntata l’attenzione del pubblico si è consolidata. La soap turca ogni puntata ottiene una media superiore a 1,9 milioni di spettatori, con uno share che arriva a sfiorare il 16%: un dato decisamente vincente soprattutto in questo periodo dell’anno.

Anche per questo la dizi è stata confermata anche nel periodo autunnale, scelta condivisa dal pubblico che è in attesa di conoscere anche le anticipazioni della prossima stagione de La Notte del cuore: l’amore tra Nuh e Sevilay e Melek e Cihan riuscirà a trionfare? Per il momento il riavvicinamento appare decisamente lontano.