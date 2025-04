Le 5 canzoni che ha scritto Cristiano Malgioglio: Mina, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi

Quando si scrive un brano musicale, dentro vi sono un turbinio di emozioni che emergono e che arrivano al cuore di chi ascolta. Sensazioni che, ascoltando e riascoltando il pezzo, si stigmatizzano nel proprio animo.

Questo è quando si dice che una canzone «mi è davvero entrata nella testa». Ci sono dei pezzi, infatti, che lasciano un’impronta, e che sono quelli che cantiamo per strada, in macchina, sotto la doccia, o che ascoltiamo quando siamo tristi o allegri, spensierati oppure preoccupati.

In qualunque mood ci troviamo, ascoltare musica ci farà bene. Ascoltare un brano di Cristiano Malgioglio, che sia cantato o scritto da lui, è musica per le orecchie e ristoro per l’anima. Sa arrivare al cuore, scegliendo le giuste parole, quelle a cui ripenserai quando sarai solo, o quando sarai in viaggio, o con la persona che ami.

La musica interpreta e racconta un’emozione, che è ciò che arriva al fruitore. Conosciamo Cristiano Malgioglio in tutta la sua poliedricità musicale, ma anche come uomo di spettacolo. La sua simpatia è travolgente, ma i suoi testi sono ancor più straordinari.

E in particolare, ci sono 5 brani storici e molto famosi, che Malgioglio ha scritto, e che tutt’oggi, cantandoli o ascoltandoli, ci fanno ancora emozionare.

Le 5 canzoni scritte da Cristiano Malgioglio per i big della musica

Cristiano Malgioglio ha fatto il suo esordio come autore e paroliere, con il pezzo Amo, scritto per Donatella Moretti.

Ma non è tutto, perché nel 1974, l’autore scrive il brano Ciao cara come stai?, con Italo Ianne, per Iva Zanicchi, che si aggiudica il primo posto a Sanremo. Malgioglio ha anche scritto l’indimenticabile brano Ancora, ancora, ancora, cantato da Mina, così come, per la stessa cantante, anche L’importante è finire.

Per Raffaella Carrà, il paroliere ha scritto il pezzo Forte forte forte, e Io per Amarti, per Califano. Peraltro, di Malgioglio è anche la paternità del brano Se t’amo t’amo, cantato da Rosanna Fratello.

Quello di cui però, molto probabilmente, non tutti sono a conoscenza, sono 5 brani scritti da Malgioglio per altri autori, e che magari non lo si sarebbe immaginato. Stiamo parlando del brano Io che amo, cantato da Patty Pravo nel 1979, oppure di E stasera mi manchi, con cui si è esibita Alessandra Mussolini.

E ancora, Mi scusi signorina, cantato negli anni ’80 da Carmen Russo, o Remember the Time/Bodywaves in Trance, per Carmen Di Pietro, e la versione italiana di Amarsi in Due, cantata da Arisa, ma

Malgioglio ha anche scritto dei brani per il grande Adriano Celentano, come Che donna, Lascerò, La moglie, l’amante, l’amica. Per Ornella Vanoni, Malgioglio ha scritto anche Amore + amare = ti amo e Wagon-Lit e Amico mio, amore mio. In tutto, il cantautore e paroliere ha un carnet di brani che si aggira sui 370 pezzi.