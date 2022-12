Le 20 canzoni più belle del 2022 secondo il The Guardian

Siamo arrivati agli ultimi giorni del 2022 e iniziano ad apparire le consuete classifiche che indicano le canzoni più belle e che hanno caratterizzato i 12 mesi appena trascorsi. Oggi vi segnaliamo quella stilata dal The Guardian. All’interno alcuni pezzi molti noti e altri da recuperare. Li conoscevate tutti?

20. Flo – Cardboard Box: Il singolo di debutto della band londinese Flo è una macchina del tempo. Per tre minuti, è di nuovo il 2000. Le Flo non erano nemmeno nate allora, ma sono un ottimo studio: questo effervescente No Scrubs per l’era di TikTok è stato uno dei lanci pop più freschi della memoria recente

19. Confidence Man – Holiday: Collegando i puntini tra lo squallido indie del 2022 e i revival Y2K, dando corda anche all’EDM del 2010, Holiday è caloroso, nostalgico e dà la priorità alla pura gioia rispetto alla pretesa.

18. Alan Braxe/DJ Falcon – Step By Step ft Panda Bear: Le icone Alan Braxe e DJ Falcon si sono riuniti per capire come la loro casa pionieristica degli anni ’90 avrebbe potuto addolcirsi. Step By Step rifiuta il filtraggio aggressivo del loro periodo di massimo splendore per un rock malinconico che naviga, in stile Christopher Cross, in un orizzonte nebbioso senza divisione tra mare e cielo.

17. Kendrick Lamar – The Heart Part 5: The Heart Part 5 – il quinto della sua lunga serie di singoli pre-album – si apre con quella che è essenzialmente la dichiarazione di tesi dell’album Mr Morale: “Man mano che invecchio, mi rendo conto che la vita è una prospettiva, e la mia prospettiva potrebbe differire dalla tua. ” Nei cinque minuti successivi, mentre cavalca un campione lussuoso e funky di Marvin Gaye, Lamar svela le idee di unità e uguaglianza, mettendo a nudo l’errore della “comunità” in un mondo avido e affamato di denaro. È un ritorno spinoso e l’intento di Lamar è quello di pungere

16. Megan Thee Stallion – Plan B: rappando su un ritmo che campiona il remix di Freek’n You di Jodeci, il rapper di Houston scatena un’insensibilità perfettamente calcolata, ridimensionando il suo ex con uno spirito duro e devastante. Per tutto il tempo, sferra colpi giustamente bassi (“L’unico riconoscimento che hai mai fatto è che ti ho fottuto”) prima di offrire una perla rap femminista: “Signore, amate voi stesse, perché questa mer*a potrebbe diventare brutta”

15. Tiësto and Charli XCX – Hot in It: , esegue i movimenti del suo bacio di vendetta con un’efficienza metronomica che è appena districabile dai cembali implacabili di Tiësto. Eppure finisce sorprendentemente umano: brucia con la monomania di farne a meno del tuo ex, per non parlare del marchio minaccioso della sessualità di Charli XCX.

14. Rina Sawayama – This Hell: il brano è una dichiarazione di intenti da parte di qualcuno che senza paura si vuole schierare in prima linea come una valchiria del pop. Portando l’energia dei primi anni 2000 fino al punto di overdose, qui è dove il secondo album irregolare di Rina Sawayama si è messo a fuoco

13. Mitski – Love Me More: Nessuno vuole sentire musicisti parlare delle difficoltà della fama, ma se più di loro ce la facessero con l’ulteriore disperazione che Mitski porta in Love Me More, le cose potrebbero essere diverse. Dopo che TikTok ha trasformato la sua canzone Nobody (da Be the Cowboy del 2018) in un successo inconsapevole, Love Me More trova la cantautrice un tempo underground e dimostra che può disprezzare se stessa ad alto glamour. Le urla del pubblico nutrono la sua anima o la uccidono, si chiede in un coro così delirante e solleticante che probabilmente conta come un atto di masochismo.

12. Kendrick Lamar – N95: il pezzo è tutto nerbo: scrive e striscia come nessun’altra canzone di Kendrick Lamar ha mai fatto, suonando come Humble del 2017 con tutto il grasso raschiato via. Come per gran parte di Mr Morale, evita una morale coerente per una realpolitik cristallina e irriverente; la linea di basso frastagliata ed elettrizzante della canzone ribolle nelle viscere della canzone, minacciando di incrinarne la superficie come un evento tettonico.

11. Arctic Monkeys – Body Paint: il brano è come un numero di un musical perduto di Cassavetes, una narrazione che trasforma l’inganno reciproco in una relazione in un gioco surrealista di gatto e topo. Alex Turner si aggira per il suo set cercando di scoprire la verità che già conosce, rifiutandosi di mostrare la propria mano. Il grande epilogo strumentale della canzone potrebbe essere uno scoppio o potrebbe essere il sesso; in ogni caso, è spettacolare.

10. Eliza Rose – BOTA: Quest’estate, la DJ londinese Eliza Rose ha portato il suono nel mainstream con Baddest of Them All, una sorpresa numero 1, caratterizzata da uno dei ritornelli più indimenticabili dell’anno, è stato un riempitivo unificante.

09. Two Shell – Home: Chi diavolo sono i Two Shell? Il misterioso duo londinese, che ha rilasciato solo un’intervista e si suppone sia incline ad assumere attori per presentarsi ai loro concerti e suonare su un dj set preregistrato, ha rilasciato la loro traccia ormai iconica a gennaio. Si è rifiutato di svanire: quando l’estate è arrivata, sembrava essersi sistemato al culmine di ogni strano dj set e playlist di festival tra i set. E non c’è da stupirsi: Home è come un’aura uditiva, uno dei brani dance più incarnati dell’anno pur essendo in qualche modo totalmente senza peso – più un’impresa di fisica impossibile e chimica pericolosa che sintetizzatori e batteria.

08. Ethel Cain – American Teenager: un brano pop da batticuore, incredibilmente euforico di una musicista che, fino a quel momento, era stata conosciuta come una specie di alta sacerdotessa dello slowcore gotico dell’era dello streaming. Come le migliori canzoni della Swift, American Teenager funziona come pezzo da Top 40 ma contiene un intero universo e porta alla luce emozioni giovanili universali che spesso sembrano impossibili da articolare. Con solo due versi perfetti – “Gesù, se mi ascolti fammi maneggiare il mio liquore / E Gesù, se ci sei, perché mi sento solo in questa stanza con te” – Cain riesce a catturare tutta l’intrecciata incoscienza e insicurezza di essere un’adolescente.

07. Beyoncé – Virgo’s Groove: Virgo’s Groove è l’asse su cui ruota il nuovo disco di Beyoncé. È arrivato circa due anni dopo rispetto al resto del revival disco del 2020, ma ha immediatamente cancellato la concorrenza: anche se avessero messo insieme i loro notevoli talenti, Dua, Kylie e Jessie non avrebbero potuto sperare di registrare una canzone così lussuosa, così abbagliante , incredibilmente ricca come questa. Virgo’s Groove è un pastiche perfetto: le sue superfici scintillanti e i suoi infiniti groove catturano tutta la meraviglia e il mistero delle canzoni di punta di Donna Summer, la sensazione di trovarsi in un superclub pieno di strati lussuosi, piste da ballo a specchio e grandi balconi. Ma scava dentro ed è anche elettrizzantemente nuovo – sebbene Beyoncé spinga la sua voce verso nuove zone nell’album, Virgo’s Groove trova la sua cadenza e il tono che cambiano con notevole fluidità. Il resto dell’album si irradia verso l’esterno da Virgo’s Groove: il nucleo di una nuova era di Beyoncé.

06. Arctic Monkeys – There’d Better Be a Mirrorball: Sulle tracce promozionali del settimo album degli Arctic Monkeys, Alex Turner ha sfoggiato una serie di maglioni di lana con scollo a V, ben lontani dai costumi più macho di AM e Tranquility Base Hotel and Casino. Questo è un abbigliamento maschile sensibile che lascia la giugulare vulnerabile, un’anti-posa che si riflette nel primo singolo di The Car.

05. Harry Styles – As It Was: il pezzo offre un languore sofisticato e malconcio da sedile posteriore di un’auto elegantemente costosa. Può cantare qualcosa di vago come “In questo mondo, siamo solo noi / Sai che non è lo stesso di prima” e farti sentire che lo intende davvero: probabilmente la definizione stessa di un buon attore.

04. The Weeknd – Less Than Zero: Nel suo quinto album Dawn FM, The Weeknd cerca finalmente di pentirsi. Un concept album sul viaggio nell’aldilà di un mostro da festa, Dawn FM vede Abel Tesfaye immerso in immagini prima impensabili: preparare una tazza di tè a qualcuno, ambientarsi nella vita domestica, confessare il suo amore e la sua devozione immortale. Less Than Zero è un’insegna al neon tremolante che recita “LE PERSONE NON POSSONO CAMBIARE”, un’apologia dolorosamente malinconica che suggerisce che gli ultimi 45 minuti di contentezza e gentilezza sono stati una finta.

03. Yeah Yeah Yeahs – Spitting Off the Edge of the World ft Perfume Genius: Per 20 anni, Karen O ha cercato estremi elettrizzanti con gli Yeah Yeah Yeahs, passando dal disgusto vituperoso alla compassione che scioglie il cuore. Ribolle contro i politici codardi che hanno anteposto il capitalismo al clima, trovando una vendetta agrodolce nella consapevolezza che il sole ardente scioglierà le loro “case d’oro”. Il colpo di scena, e il pugno allo stomaco, arriva nella seconda strofa: “Mamma, cosa hai fatto?” O canta, adottando la voce della generazione che deve vivere in questo casino. Il cavernoso Spitting fa spazio a tutti questi sentimenti contemporaneamente: è grandioso e rovinato, distrutto e confortante, furioso e pieno di speranza, aggiungendo nuove sfumature alla tavolozza già caleidoscopica di O.

02. Beyoncé – Break My Soul: Beyoncé a volte si sente meno una pop star che una calamita per i pezzi di riflessione. In realtà ciò che colpisce di più dell’inizio di Renaissance è la sua leggerezza, poiché Beyoncé elimina agilmente le aspettative per affermare il proprio principio di piacere.

01. Steve Lacy – Bad Habit: Bad Habit potrebbe essere la canzone meno impegnativa che abbia mai abbellito l’apice della classifica dei singoli negli Stati Uniti. Dalla sua battuta di apertura – un’espressione mite e mezzo sussurrata di “Vorrei che tu sapessi …” – il successo a sorpresa di Steve Lacy borbotta e trascina i piedi, facendo spallucce tra flirt e sguardi sconsolati. Bad Habit cattura tutta la brillantezza dell’eccezionale secondo disco di Lacy, Gemini Rights – il suo cocktail riscaldato dal sole di indie-rock, pop e R&B – ma rappresenta anche l’apice di alcune tendenze che si sono diffuse negli ultimi anni.