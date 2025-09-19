Lazza, sapete dove vive? La casa da sogno e il mutuo milionario

Lazza ha un appartamento da sogno a Lambrate: spazi perfetti per il figlio Noah e la famiglia. Quanto costa?

Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, continua a stupire i fan non solo con la sua musica ma anche con le scelte di vita che testimoniano la sua maturità e attenzione al futuro. Dopo un periodo ricco di successi e traguardi personali, il rapper lombardo ha fatto un passo importante, di quelli che rappresentano una svolta nella vita.

La sua vita privata del resto, in concomitanza con quella artistica è stata travolta da novità importanti. Il mese di novembre è stato particolarmente speciale per il trapper: il 13 infatti è nato suo figlio Noah, avuto dalla compagna Greta Orsingher. Un evento che ha portato gioia, ma anche il grande senso della responsabilità, spingendolo a programmare il futuro con fermezza e determinazione.

Poco prima della nascita del piccolo infatti, Lazza ha compiuto un gesto significativo: l’acquisto della sua prima casa a Milano, un investimento di alto livello da cui emerge anche un’attenta strategia finanziaria.

Un mutuo “da record”

Il nuovo super appartamento di Lazza è situato nella zona di Lambrate. L’immobile, immerso in una via tranquilla e poco trafficata, si distingue per le dimensioni generose: sei vani e mezzo che offrono spazio e privacy, elementi rari nelle abitazioni dei giovani artisti milanesi. Nonostante le sue origini musicali e il successo crescente nel panorama rap italiano, Lazza ha scelto una zona che conosce bene, anche se ha trascorso la giovinezza dall’altra parte della città e studiando al Conservatorio Giuseppe Verdi.

Il rapper sta godendo di guadagni considerevoli e il suo patrimonio è in crescita, ma ha deciso comunque di finanziare l’acquisto con un mutuo, dimostrando di voler essere prudente e lungimirante alla gestione delle proprie finanze. Lazza ha acceso un mutuo da 450mila euro con Intesa Sanpaolo, con tasso fisso al 2,9% e durata ventennale. La rata mensile si attesta intorno ai 2mila euro, una cifra importante ma sostenibile, soprattutto se confrontata con i suoi incassi.

L’appartamento, pur essendo un rifugio lontano dal caos metropolitano, riflette il gusto personale e le esigenze di un giovane padre e artista. Gli spazi ampi – conta ben 6 vani e mezzo – permettono di vivere con comodità, mentre la posizione strategica consente di restare vicino ai principali snodi culturali e musicali di Milano. Non è solo una residenza, ma un simbolo di indipendenza e responsabilità, un luogo dove costruire ricordi familiari e progetti futuri.

Parallelamente alla vita privata, Lazza continua a brillare sul fronte professionale. Dopo la partecipazione a Sanremo e il successo dei suoi ultimi brani, anche la sua società J srl ha chiuso l’ultimo bilancio con numeri importanti: fatturato di 5 milioni di euro e utili pari a 1,6 milioni. Un’indicazione chiara che l’artista non è solo talento musicale, ma anche abile imprenditore.