Appuntamento al Parco Nelson Mandela a San Benedetto Del Tronto con Lazza stasera, 27 agosto 2023, con una nuova data del suo tour. Il cantante continua a viaggiare ed esibirsi per l’Italia dopo il boom del suo album “Sirio” e il grande riscontro ottenuto al Festival di Sanremo con il brano “Cenere”, classificatosi al secondo posto dietro “Due vite” di Marco Mengoni. A seguire la scaletta del concerto di Lazza e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Lazza, San Benedetto Del Tronto, 27 agosto 2023, scaletta del concerto

Ecco la scaletta di Lazza a San Benedetto del Tronto, in concerto stasera, 27 agosto 2023. Il live inizierà alle 21.30.

Ouverture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

S!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

24H

Senza rumore

Nulla di

Catrame

Morto mai

Piove

La fine

Uscito di galera

Cenere

Ferrari RMX

Lazza, San Benedetto Del Tronto, 27 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Lazza a San Benedetto del Tronto, in programma domenica 27 agosto 2023. Si parte da 40.25 per il Posto Unico fino a 63.25 per il Pit. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Power Hits Estate 2023, gli ospiti della serata evento all’Arena di Verona

Ci sarà anche Lazza tra gli ospiti del Power Hits Estate 2023.

Ecco il cast completo dei Power Hits Estate 2023 in diretta dall’Arena di Verona martedì 29 agosto 2023.

Achille Lauro E Rose Villain – Alfa – Angelina Mango – Blanco – Boomdabash Ft. Paola & Chiara Ciccio Merolla – Coez E Frah Quintale – Colapesce Dimartino – Cristiano Malgioglio Ft. Bungaro Emma – Ernia Con Bresh E Fabri Fibra – Fabio Rovazzi E Orietta Berti – Fedez, Annalisa, Articolo 31 Irama E Rkomi – Jain – Lazza – Levante – Marco Mengoni E Elodie – Merk & Kremont – Mr. Rain E Sangiovanni – Pinguini Tattici Nucleari – Purple Disco Machine E Kungs – Rhove – Rocco Hunt Sophie And The Giants – Tananai – The Kolors – Tommaso Paradiso & Baustelle – Yungblud.