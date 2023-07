Nuova data dell’Ouvertour di Lazza stasera, 9 luglio 2023, a Ferrara. Il concerto fa parte della rassegna musicale e culturale “Summer Vibez” che si svolge il 7,8,9, 14 e 15 luglio. A seguire tutte le informazioni sulla serata, dalla scaletta delle canzoni alle informazioni sui biglietti disponibili.

Lazza, Ferrara, la scaletta del concerto, 9 luglio 2023

Ecco la scaletta del concerto di Lazza a Ferrara. Durante la serata ci saranno anche i live de Il Tre + Rose Villain + Aime Simone. A seguire l’ordine di esecuzione dei brani.

Ouverture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

S!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

24H

Senza rumore

Nulla di

Catrame

Morto mai

Piove

La fine

Uscito di galera

Cenere

Ferrari RMX

Lazza, Ferrara, biglietti del concerto, 9 luglio 2023

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Lazza a Ferrara. Si parte da 43.70 per il Posto Unico in piedi fino ai 63,25 della PIT Area. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

L’apertura delle porte è prevista per le 19.30 con l’inizio dello show alle 20.

Il Festival terminerà all’1 circa.

Il concerto si terrà in Piazza Trento Trieste.

Queste le parole di Lazza nel parlare del tour estivo che sta ottenendo ottimi riscontri dopo le precedenti date, quasi tutte sold out:

“Il tour nei palazzetti è stato magico, una scarica d’adrenalina pazzesca. Ora le mie energie sono tutte concentrate sull’estivo: cambia il set e anche l’emozione è diversa, ma ugualmente forte. Quando sono sul palco cerco sempre il contatto col pubblico, è quello che mi dà carica, e se penso ai festival estivi immagino distese di persone che cantano e ballano con me, non vedo l’ora di fare un bel po’ di casino all’aperto tutti insieme!”

Nelle prossime date, a seguire, gli artisti in calendario:

venerdì 14 luglio 2023

Black Eyed Peas

Paola & Chiara

Camilla Magli

We Love 2000

Lisbona

sabato 15 luglio 2023

Guè

Ernia

Geolier

Shablo