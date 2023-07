Tutto è pronto per il concerto di Lazza, stasera, 7 luglio 2023, in programma al Collisioni Festival. Il cantante, arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo 2023 con “Cenere” solo dietro al vincitore Marco Mengoni, porterà una data del suo Ouvertour che sta macinando sold out e un grande riscontro da parte del pubblico. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Collisioni 2023, la scaletta del concerto di Lazza

Ecco la scaletta del concerto che Lazza terrà stasera, 7 luglio, ad Alba durante la rassegna musicale e culturale “Collisioni 2023”. Qui sotto l’ordine di esecuzione dei brani.

Ouverture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

S!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

24H

Senza rumore

Nulla di

Catrame

Morto mai

Piove

La fine

Uscito di galera

Cenere

Ferrari RMX

Collisioni 2023, biglietti del concerto di Lazza

Sono ancora disponibili biglietti -posto in piedi- per il concerto di Lazza ad Alba, al Collisioni Festival 2023. Il prezzo è di 39,80 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Lazza, apertura cancelli

Il concerto di Lazza inizierà alle 23.15. Ecco gli artisti che si esibiranno prima di lui:

17:00 Apertura Cancelli

19:30 Geolier

21:15 Ernia

23:15 Lazza

Come arrivare in Piazza Medford ad Alba per il Collisione Festival 2023

Ecco le informazioni su come arrivare in Piazza Medford, come riportato dal sito ufficiale di Collisioni.

Saranno allestiti parcheggi speciali per il pubblico di Collisioni. Per coloro che arriveranno da Asti o da Torino, saranno a disposizione grandi parcheggi gratuiti direttamente accessibili dalla tangenziale Alba Est/Mogliasso, nell’area di Corso Asti. I parcheggi sono suddivisi in specifiche aree e le auto saranno indirizzate ai parcheggi dagli addetti. Si invita il pubblico a seguire scrupolosamente le loro indicazioni, al fine di agevolare il posizionamento delle auto, fondamentale per il corretto e veloce svolgimento delle procedure di sosta, nell’interesse del pubblico.

Per il pubblico proveniente dalla direttrice della Langa, l’area parcheggio consigliata sarà quella del Parcheggio MIROGLIO (via Santa Barbara), da cui l’arena di piazza Medford è raggiungibile a piedi attraversando il centro cittadino di Alba. Alla dotazione dei parcheggi consigliati si aggiunge la disponibilità ordinaria di parcheggi della città, con particolare riferimento all’area parcheggio Ferrero-Cimitero e San Cassiano. I parcheggi riservati ai disabili saranno predisposti lungo il controviale di Corso Torino, area in diretta prossimità della location.