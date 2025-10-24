Laura Pausini premiata con l’Icon Award ai Billboard Latin Music Awards 2025: “Privilegio enorme!
Grande onorificenza per Laura Pausini che riceve il Billboard Icon Award a Miami e canta a cappella Víveme. Tra i progetti in arrivo, l’album Yo Canto 2 e la prepareazione del nuovo world tour che nel 2026 la porterà anche in America e Sud America
In diretta la notte scorsa su Telemundo, i Billboard Latin Music Awards 2025 incoronano una emozionatissima Laura Pausini con il Billboard Icon Award. A consegnarle il riconoscimento è Ozuna, mentre l’artista – elegante in lungo abito nero – ringrazia commossa: “Sentirsi considerata così tanto latina pur arrivando dall’Italia è un privilegio enorme”… ha detto la cantante romagnola, visibilmente emozionata.
Laura Pausini e il Latin Icon Award
1Poco dopo Laura Pausini ha intona Víveme da sola, a cappella proponendo poi la sua rilettura di Mi Historia Entre Tus Dedos, altro classico di Gianluca Grignani che ha avuto un enorme successo quando fu pubblicato in spagnolo anche in America Latina.
Una performance essenziale su un palco minimale tra nebbia e globi di luce. Il premio celebra carriere che restano rilevanti nel tempo e capaci di conciliare impatto artistico e successo commerciale.
Trenta anni di ponte culturale
Con oltre 75 milioni di copie vendute e miliardi di stream complessivi, Laura Pausini è in questo momento la voce italiana più riconoscibile a livello internazionale, protagonista in tre lingue e con un legame davvero speciale con il mondo latino. Nel 2024 ha firmato il suo primo ingresso nella Hot 100 di Billboard con Se Fue insieme a Rauw Alejandro, dando nuova vita e successo di un classico del suo repertorio.
Nell’estate scorsa due hanno rinnovato la loro partnership portando il duetto per la prima volta dal vivo, a Milano. L’Icon Award è una delle più importanti onorificenze mai ricevute in carriera da Laura Pausini che già nel 2023 aveva ricevuto il titolo di Person of the Year della Latin Recording Academy nel 2023.
Prossimi passi: album di cover e tour mondiale
Nel filone avviato con la seconda edizione di Io canto, Laura Pausini sta lanciando Yo Canto 2 un nuovo capitoli di reinterpretazioni e cover che proseguiranno il suo ialogo con la tradizione pop italiana e non solo.
In parallelo, l’artista ha annunciato un world tour 2026 che toccherà anche la Spagna e i principali palasport europei, con le prime date tra fine marzo e inizio aprile e le successive tappe destinate anche a USA, Canada e Sud America. L’Icon Award, in questo senso, arriva come tappa coerente di una stagione che unisce celebrazione e rilancio. In Italia la rivedremo dal vivo tra un anno e poi con tre eventi negli stadi nell’estate 2027.
Io Canto World Tour 2026/2027 — Date ufficiali
27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena
29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez
2 aprile 2026 – Barcelona (Spagna) @ Palau Sant Jordi
4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena
6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena
10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena
12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena
15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1
22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena
24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui
29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica
2 maggio 2026 – Città del Messico (Messico) @ Arena CDMX
5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara
7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey
10 maggio 2026 – Santo Domingo (Rep. Dominicana) @ Arena Santo Domingo
14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico
16 maggio 2026 – Miami (USA) @ Kaseya Center
21 maggio 2026 – Orlando (USA) @ Kia Center
23 maggio 2026 – Dallas (USA) @ Texas Trust CU Theatre
28 maggio 2026 – Los Angeles (USA) @ Peacock Theater
30 maggio 2026 – Chicago (USA) @ Rosemont Theatre
4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum
6 giugno 2026 – New York (USA) @ The Theater at MSG
4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
11 ottobre 2026 – Stuttgart (Germania) @ Schleyer-Halle
13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena
15 ottobre 2026 – Zürich (Svizzera) @ Hallenstadion
17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena
22 ottobre 2026 – Lisboa (Portogallo) @ MEO Arena
25 ottobre 2026 – Brussels (Belgio) @ Forest National
27 ottobre 2026 – Luxembourg @ Rockhal
30 ottobre 2026 – Nice (Francia) @ Palais Nikaia
1 novembre 2026 – Genève (Svizzera) @ Arena
3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena
6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum
27 febbraio 2027 – São Paulo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu
12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio
19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola
3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico
9 novembre 2027 – Eboli @ PalaSele
12 novembre 2027 – Lyon-Décines (Francia) @ LDLC Arena
14 novembre 2027 – Paris (Francia) @ Accor Arena
21 novembre 2027 – Göteborg (Svezia) @ Scandinavium
24 novembre 2027 – Amsterdam (Paesi Bassi) @ Ziggo Dome