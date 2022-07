Late Night Talking è il nuovo singolo di Harry Styles tratto dall’album “Harry’s House” dopo il successo del primo estratto, “As it was”. In merito al pezzo, il cantautore ha raccontato:

“Era la prima canzone che è stata scritta per l’album. Era come il primo giorno del trasferimento in studio, tutto era ancora pronto. E penso che in qualche modo abbia dato il tono all’intento con cui, tipo, l’album è stato realizzato. Sai, se sei un po’ stressato dall’idea di ottenere canzoni divertenti, o altro. Penso che quando abbiamo scritto questo, ci siamo sentiti come se fosse davvero bello, e poi ci ha permesso di rilassarci un po’… va bene, se non c’è nient’altro, ci sentiamo come se avessimo lavorato un po’, quindi… Sì, è molto divertente, la canzone è molto divertente e mi sono divertito a ballarla molte volte”.

A seguire potete leggere il testo del brano, traduzione, significato e video ufficiale.

Harry Styles, Late Night Talking, Significato canzone e video

“Late Night Talking” è la seconda traccia tratta dal disco di Harry Styles “Harry’s House”. Nella canzone, Harry ricorda tutti i discorsi a tarda notte e le cose dolci che ha condiviso con una ex fidanzata. Ancora adesso, nel pensarci, il cantante prova un’euforia speciale e vorrebbe poter rivivere quelle sensazioni, quell’entusiasmo che caratterizzava il rapporto. Incluse le chiacchiere fino a notte fonda…

Qui potete vedere il video ufficiale della canzone, tratta dall’album “Harry’s House”.

Harry Styles, Late Night Talking, Testo canzone

Things haven’t been quite the same

There’s a haze on the horizon, babe

It’s only been a couple of days and I miss you, mmm, yeah

When nothing really goes to plan

You stub your toe or break your camera

I’ll do everything I can to help you through

If you’re feeling down, I just wanna make you happier, baby

Wish I was around, I just wanna make you happier, baby

We’ve been doin’ all this late-night talkin’

‘Bout anything you want until the morning

Now you’re in my life

I can’t get you off my mind

I’ve never been a fan of change

But I’d follow you to any place

If it’s Hollywood or Bishopsgate, I’m coming, too

If you’re feeling down, I just wanna make you happier, baby

Wish I was around, I just wanna make you happiеr, baby

We’ve been doin’ all this late-night talkin’

‘Bout anything you want until thе morning

Now you’re in my life

I can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind (Can’t get you off my mind)

I won’t even try (I won’t even try)

To get you off my mind (Get you off my mind)

We’ve been doin’ all this late-night talkin’

‘Bout anything you want until the morning

Now you’re in my life

I can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind (All this late-night talking)

Can’t get you off my mind (All this late-night talking)

I won’t even try (All this late-night talking)

Can’t get you off my— (All this late-night talking)

Harry Styles, Late Night Talking, Traduzione canzone

Le cose non sono state proprio le stesse

C’è una foschia all’orizzonte, piccola

Sono passati solo un paio di giorni e mi manchi, mmm, sì

Quando niente va davvero secondo i piani

Sbatti il ​​dito del piede o rompi la macchina fotografica

Farò tutto il possibile per aiutarti

Se ti senti giù, voglio solo renderti più felice, piccola

Vorrei essere in giro, voglio solo renderti più felice, piccola

Abbiamo fatto tutto questo parlare a tarda notte

Di tutto quello che vuoi fino al mattino

Ora sei nella mia vita

Non riesco a toglierti dalla testa

Non sono mai stato un fan del cambiamento

Ma ti seguirei ovunque

Se fosse Hollywood o Bishopsgate, verrei anch’io

Se ti senti giù, voglio solo renderti più felice, piccola

Vorrei essere in giro, voglio solo renderti più felice, piccola

Abbiamo fatto tutto questo parlare a tarda notte

‘Di tutto quello che vuoi fino al mattino

Ora sei nella mia vita

Non riesco a toglierti dalla testa

Non riesco a toglierti dalla testa

Non posso toglierti dalla mia mente (Non posso toglierti dalla mia mente)

Non ci proverò nemmeno (non ci proverò nemmeno)

Per toglierti dalla testa

Abbiamo fatto tutto questo parlare a tarda notte

‘Di tutto quello che vuoi fino al mattino

Ora sei nella mia vita

Non riesco a toglierti dalla testa

Non riesco a toglierti dalla testa (tutto questo parlare a tarda notte)

Non riesco a toglierti dalla testa (tutto questo parlare a tarda notte)

Non ci proverò nemmeno (tutto questo parlare a tarda notte)

Non riesco a toglierti dalla mia… (Tutto questo parlare a tarda notte)