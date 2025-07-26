Lana Del Rey al lavoro su un nuovo album: “Niente più tour per un po”

Lana Del Rey sta vivendo un’estate da protagonista assoluta nel panorama musicale internazionale. Dopo l’emozionante show sold out al British Summer Time Festival di Hyde Park, dove si è esibita di fronte a quasi 70mila spettatori, la cantante americana ha annunciato una pausa.

Lana Del Rey, tour concluso

I due concerti a Londra hanno segnato la fine di una tournée che pure con diversi momenti di novità, la vedeva portare il suo show in giro per il mondo da ormai due anni. Un set di oltre due ore, una scaletta che ha attraversato tutti i momenti salienti della sua carriera e una Lana intelligentemente sospesa tra classici, novità e qualche cover.

Tra le quali una bellissima versione di (Take me home) Country Roads, superclassico di John Denver, superstar del country americano tragicamente scomparso anni fa in un drammatico incidente stradale, con la quale ha voluto chiudere il suo show.

“So cosa non voglio diventare”

È il momento di voltare pagina. In una lunga intervista rilasciata a “The Independent”, la cantante ha confermato di essere già da tempo al lavoro su un nuovo album. Non ha fornito ancora dettagli sul titolo o sulla data di uscita, ma ha fatto intuire che il progetto sarà più intimo e scarno rispetto ai precedenti, con brani scritti quasi interamente al pianoforte.

“In questo momento mi sento più vicina che mai alla mia parte fragile e poetica – ha dichiarato Lana – e ho pochi messaggi, poche cose da dire. Ma molto chiare. Cercherò di farlo in modo semplice, senza orpelli, con contenuti estremamente diretti. So che il pubblico capirà…”

Lana ha spesso iniziato progetti, poi interrotti per seguire le ispirazioni del momento: “Mi lascio influenzare dalle cose che mi succedono, a volte non pianificare è meglio. Ho comunque le idee chiare. So cosa sono ma soprattutto so cosa non sono e cosa non voglio diventare.

Il cambiamento dopo il matrimonio

Il desiderio della cantante sembra essere anche quello di isolarsi, almeno per qualche tempo. La superstar ha recentemente confermato il suo matrimonio con Jeremy Dufrene, che non è certo un uomo proveniente dal suo stesso ambiente. Jeremy è una guida turistica che lavora in un parco alligatori e che ha sposato in una riserva naturale di Des Allemands, in Louisiana, in un clima di festa e semplicità per pochi intimi.

I due si erano conosciuti durante un viaggio della cantante e non si sono più lasciati. Lui è quanto di più schivo dalla vita sociale e pubblica ci sia. A quanto pare sono molto felici. E questo desiderio di rallentare il ritmo delle esibizioni pubbliche dipenderebbe proprio da questo stato di grazia della cantante che ha ormai 40 anni e sta forse pensando di mettere al mondo il suo primo figlio.

Lana Del Rey, il nuovo disco

Con l’arrivo dell’autunno, Lana Del Rey potrebbe dunque chiudere questo ciclo creativo con un nuovo disco e forse una nuova fase della sua carriera. Secondo le indiscrezioni il disco potrebbe essere pubblicato tra febbraio e marzo. La fase di produzione dovrebbe essere conclusa. Quella di postproduzione sarebbe già piuttosto avanzata.