Lady Gaga, arriva “The Dead Dance”: tra colonna sonora di Mercoledì 2, VMA e tour mondiale

Il nuovo singolo di Lady Gaga esce oggi, ed è già un fenomeno pop: videoclip diretto da Tim Burton, atmosfere gotiche e un messaggio di rinascita diretto ai social, al divertimento e… ‘a chi non si sente morto dentro’

C’è tutta la straordinaria capacità di Lady Gaga nel confezionare The Dead Dance: un brano che dopo l’innegabile mezzo fallimento del progetto cinematografico di Joker Folie a deux ha il non facile compito di riportare al vertice la regina del glam in un mondo che è profondamente cambiato mentre lei diversificava la sua attività.

Lady Gaga e The Dead Dance

Il brano è un motivo ruffiano e piacevole che riporta in testa i suoi ‘riff e ritornelli trita-pop’ così come all’epoca aveva definito Poker Face e Bad Romance. Una canzone che guarda a tutto l’universo di Gaga in chiave estremamente social e visual. The Dead Dance è un balletto che a breve vedremo imperversare tra challenge e meme, ma anche la colonna sonora dell’attesissima serie Mercoledì in onda su Netflix che le porterà una consistente dote di giovani dell’ultima generazione, figli di quelli che l’avevano conosciuta ormai quasi venti anni fa.

Lady Gaga, un ritorno in grande stile

Lady Gaga torna al centro della scena con quello che senza dubbio è destinato a diventare uno dei momenti più iconici della sua carriera recente. A distanza di sei mesi dall’uscita di Mayhem, il suo settimo album in studio, la popstar italo-americana propone una canzone che unisce il mondo della musica a quello del cinema e della serialità.

The Dead Dance impone Gaga anche nel cast di Mercoledì nei panni di Rosaline Rotwood, insegnante leggendaria e misteriosa della Nevermore Academy, un ruolo cucito su misura per la sua estetica dark e molto teatrale.

Il significato di The Dead Dance

In realtà la canzone, analizzata con attenzione, ha un significato importante e da sottolineare.

Scritto e prodotto insieme a Cirkut e Andrew Watt, The Dead Dance racconta di una morte interiore seguita da una rinascita. La protagonista del testo affronta il dolore di una separazione trasformandola in energia vitale: ballare fino alla morte diventa il simbolo di resistenza e liberazione.

“Quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornato in vita” recita uno dei passaggi chiave, un verso che cattura perfettamente lo spirito della canzone. Le sonorità disco-funky si intrecciano con atmosfere cupe, generando un contrasto che esalta il carattere gotico del brano. Non a caso, Lady Gaga ha spiegato come l’ispirazione sia nata da una rottura sentimentale: la fine di un amore come morte simbolica, da cui è possibile rinascere attraverso la musica e il movimento.

Il videoclip con Tim Burton

A rendere The Dead Dance un evento è anche il videoclip ufficiale, diretto da Tim Burton. Le riprese si sono svolte nella suggestiva Isola delle Bambole a Città del Messico, un luogo che sembra uscito da un incubo e che si sposa alla perfezione con l’immaginario di Burton e con l’aura dark di Gaga.

Il risultato è un cortometraggio musicale che fonde estetica gotica, surrealismo e coreografie che ricordano una danza macabra collettiva. Le immagini sono già diventate virali e hanno acceso discussioni sui social, contribuendo a trasformare il brano in un fenomeno globale.

Gaga regina dei VMA

Il lancio del singolo coincide con un altro traguardo: Lady Gaga è l’artista più nominata agli MTV Video Music Awards 2025, con ben dodici candidature, un record. Tra queste spiccano Best Album per Mayhem, Artist of the Year, Song of the Year e Video of the Year per Die With a Smile, la collaborazione con Bruno Mars. Domenica 7 settembre, alla UBS Arena di New York, Gaga salirà sul palco dei VMA non solo per ricevere premi ma anche per esibirsi dal vivo, in quella che promette di essere una delle performance più attese della serata.

Contemporaneamente, e ancora dobbiamo capire come farà, sarà al Madison Square Garden per il suo show.

Il Mayhem World Tour e le date italiane

Parallelamente all’uscita di The Dead Dance, Lady Gaga è impegnata con il Mayhem World Tour, che sta registrando sold out in ogni tappa. L’artista ha scelto questa volta le arene al posto degli stadi, con l’obiettivo di creare un’esperienza più teatrale e immersiva. Il 19 e 20 ottobre sarà in Italia, con due concerti all’Unipol Forum di Milano andati esauriti in pochi minuti: “Volevo uno spettacolo che fosse elettrizzante e intimo al tempo stesso, qualcosa che desse vita a Mayhem esattamente come l’ho immaginato e questo show direi che lo fa alla grande…”, ha raccontato Gaga.