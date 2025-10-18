Lady Gaga a Milano con il Mayhem Ball: guida allo show tra moda, teatro e pop | La scaletta

Due sold out annunciati all’Unipol Forum di Assago per domani e lunedì con il nuovo show di Lady Gaga The Mayhem Ball che promette un’esperienza tra globale musica, couture e performance. Ecco cosa aspettarsi.

Milano si prepara a due serate sold out all’Unipol Forum tra le più attese dell’anno. Passa infatti da Assago per le uniche date italiane del suo tour Lady Gaga con The Mayhem Ball attesissimo tour mondiale che prosegue all’insegna del pienone e del successo incondizionato a ogni tappa.

Lady Gaga, di nuovo a Milano

Per la verità è il secondo passaggio in città di Lady Gaga dopo quello della settimana scorsa quando si era trattenuta, anche se per pochissime ore, per girare alcune scene de Il Diavolo veste Prada 2, seguito del grandissimo successo cinematografico con Meryl Streep e Anne Hathaway che proprio a Milano aveva girato alcune scene.

Lady Gaga è presente nel film con una piccola parte, tenuta sotto il massimo riserbo, probabilmente interprete di se stessa in un cameo durante una sfilata che la produzione ha allestito tra la Pinacoteca di Brera, via Montenapoleone. La star era attesa oggi a Milano, massimo riserbo anche su alloggio e sui suoi spostamenti anche se con ogni probabilità dovrebbe scegliere ancora una volta Palazzo Parigi, il cinque stelle superlusso nel cuore del Quadrilatero.

Controllo totale del palco

L’artista ha definito questo ciclo di concerti un ritorno al “controllo totale” dello spazio scenico: meno monumentalità da stadio, più intensità ravvicinata con un palco gigantesco ma più vicino al pubblico che viene raggiunto da una lunga passarella e da alcune pedane.

In scena il nuovo capitolo discografico Mayhem dialoga con i classici che hanno costruito il mito, in una drammaturgia per atti che mette a confronto l’io pop e l’alter ego di Gaga.

Lady Gaga, moda, corpo, architetture di luce

Lo show è pensato come sempre secondo la narrativa di Gaga come un vero e proprio manifesto visivo. Il team costumi guidato da Hunter Clem – che ha firmato tutte le creazioni insieme a Natali Germanotta – traduce le canzoni in couture: armature di tessuto, crinoline totemiche, silhouette scolpite che diventano estensioni del corpo.

La regia scenica gioca con volumi mobili e schermi che respirano, in un’architettura luminosa che rilegge la teatralità gotica cara a Gaga. Le coreografie di Parris Goebel legano i quadri narrativi, mentre il disegno visivo richiama l’immaginario di artisti e designer con cui la popstar ha dialogato negli anni, dalla stagione di The Fame fino alle metamorfosi più recenti.

Il lancio dello show è ormai noto, presentato in occasione dell’MTV Video Music Award: Gaga canta Bloody Mary sospesa a diversi metri da altezza avvolta in un gigantesco costume di scena che le svela solo il volto prima di essere inghiottita dall’alba e spinta sulla passerella per il primo contatto con i fan.

Cosa aspettarsi sul palco

La struttura dello spettacolo alterna blocchi ad alta densità dance‑pop a momenti di confessione acustica. La promessa è quella di una scaletta generosa e mobile che intreccia il materiale di Mayhem con brani simbolo come Poker Face, Born This Way, Applause fino al gran finale che riconcilia le due anime della protagonista. Al centro resta la voce: passaggi a cappella e aperture orchestrali convivono con beat elettronici e interludi performativi, in un equilibrio studiato per trasformare l’arena in un teatro contemporaneo.

Lady Gaga, informazioni utili

Entrambe le serate sono annunciate sold out. L’apertura porte è prevista indicativamente alle 18.00, con inizio show alle 20.00.

La scaletta è piuttosto rigida: l’unica concessione alla sorpresa di solito è l’ultimo brano, durante i bis, che Gaga cambia quasi ogni sera. A Manchester Monster, a Stoccolma John Wayne e A-Yo che tra l’altro non proponeva live da molto tempo. Anche in Italia non sono previsti spettacoli di supporto.

Gaga torna in Italia dopo sette anni, l’ultimo spettacolo sempre al Forum, nel 2018 con il Joanne World Tour, e in precedenza – ancora ad Assago – con Artpop Ball (2014) e Born this Way Ball (2012)

L’ultima scaletta di Lady Gaga a Stoccolma

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Abracadabra

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

The Dead Dance

LoveDrug

Applause

Just Dance

Wake Her Up!

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

The Dead Dance

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Grigio Girls

Dance in the Dark

Vanish Into You

Bad Romance

BIS

How Bad Do U Want Me

John Wayne