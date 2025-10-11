Lady Gaga accende Milano per Il Diavolo Veste Prada 2

Milano negli ultimi giorni si è trasformata in un set internazionale con l’arrivo di Lady Gaga, impegnata nelle riprese del sequel de Il Diavolo Veste Prada.

L’artista, reduce dalle date del suo Mayhem Ball Tour, che tra l’altro a brevissimo passerà proprio dal Forum di Assago, è stata accolta da una folla entusiasta tra Duomo e via Montenapoleone.

Il ritorno di un cult

Le riprese del film, diretto da David Frankel, hanno subito scatenato curiosità e applausi da parte dei fan. Il nuovo film, in uscita il 1° maggio 2026, riunisce di nuovo le protagoniste dell’originale: e dunque Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Stavolta la storia si concentra su Miranda Priestly alle prese con la crisi dell’editoria che mette in grandissima difficoltà il suo ruolo di direttrice a Runaway.

Sarà un sequel in grandissimo stile, molto impegnativo. Solo a Milano sono previste oltre 2mila comparse e ci saranno molti Vip coinvolti nel ruolo di comparse, interpretando se stessi. Lady Gaga, in un ruolo ancora segreto, si affianca a un cast stellare che include anche Kenneth Branagh, Lucy Liu e Justin Theroux.

Lady Gaga, l’entusiasmo dei fan milanesi

I fan si passano notizie sulle chat social e su Telegram. Per cui quando in città si manifestano le troupe ogni ciak diventa un vero e proprio evento. La presenza di Lady Gaga si è notata poco lontano dal set in un esclusivo hotel del centro. Poi con un driver si è spostata verso Brera, dove si girano gran parte delle scene milanesi.

Vestita di nero e sorvegliata da alcuni addetti alla sorveglianza, capelli biondi e raccolti, protetta da un paio di grandi occhiali scuri, Lady Gaga non ha interagito molto con le persone che l’avevano pazientemente attesa nella zona del suo hotel. Set invece inavvicinabile, off limits per tutti. Nonostante questo l’hashtag #GagaInMilano a cominciato a dominare tra i feed dei social.

Un anno d’oro per Gaga

Dopo il successo dell’album Mayhem e del suo tour mondiale che prosegue all’insegna di un sold out dopo l’altro, reduce anche dalla vittoria ai recenti MTV Awards, Lady Gaga torna al cinema e conferma il suo status di icona assoluta. Anche dopo il parziale insuccesso di Joker Folie a Deux.

Con Il Diavolo Veste Prada 2, Milano diventa ancora una volta il palcoscenico perfetto per una star che unisce musica, moda e spettacolo in un’unica, irresistibile performance e che sarà di nuovo in città la prossima settimana domenica 19 e lunedì 20. Domani e lunedì il tour sarà invece di scena a Stoccolma.