Lady Gaga è attualmente impegnata nelle riprese dell’attesissimo film, Joker 2. Dopo i rumors iniziale, è arrivata la conferma della sua presenza nel secondo capitolo del film già diventato cult in pochi anni. La speculazione che Harley Quinn sarebbe apparsa nel film per la prima volta è nata dopo che Phillips ha pubblicato la copertina della scena su Instagram il 7 giugno 2’22. Il sottotitolo, Folie à Deux, si riferisce a un disturbo delirante condiviso proprio da Harley Quinn, un personaggio creato per la prima volta per “Batman: The Animated Series” nei Primi Anni ’90. E così, ecco l’ufficialità della cantante accanto a Joaquin Phoenix per un film top secret nei dettagli ma con possibili sfumature di “musical”. Tutto tace, in attesa di maggiori indiscrezioni in queste mesi di riprese.

A parlare in prima persona, nelle scorse ore, è stata Lady Gaga che ha ammesso quanto la passione per il cinema l’abbiamo completamente travolta, dinanzi ad una critica spesso favorevole nei suoi confronti. Da “A star is born” passando per “House of Gucci”, sono sempre maggiori le incursione di Miss Germanotta nel mondo del cinema. E “Joker 2” ha tutte le carte in regola per consacrarla ufficialmente anche come attrice. Lei stessa se lo augura e intende concentrarsi, per il futuro, proprio in questo settore:

“Interpretare Ally in “A star is born” è stato un dono e mi ha aperto una via parallela che, inizialmente, avevo intenzione di seguire senza abbandonare la musica. Sono nata cantante e non intendevo rinunciare alla musica. Ma il buon riscontro di “House of Gucci” e il personaggio di “Joker 2” che sto interpretando, mi hanno fatto capire che è il momento giusto per percorrere questa strada. Non è un addio alla musica ma per i prossimi anni, voglio diventare sempre più credibile, come attrice. Facendo entrambe le cose – tra dischi, promozione e tour- non potrei avere il tempo necessario per fare tutto bene. Dopo Chromatica (del 2023, ndr) e relativo tour, credo che il prossimo album non vedrà la luce prima del 2030, visto gli impegni cinematografici all’orizzonte e le proposte che mi stanno arrivando“.

A seguire il video con le parole di Lady Gaga, ospite -in collegamento- con Jay Leno.

Buon 1 aprile!