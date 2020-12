Don’t Stop Me Eatin’ è la canzone della settimana di Natale in Uk, un evento ormai diventato tradizione su cui c’è molta attenzione da decenni a questa parte. E a conquistare la vetta, con questo brano, è la youtuber LadBaby (anche in duetto con Ronan Keating).

La star di YouTube ha vinto la gara per diventare il numero uno di Natale, consacrando la canzone come il singolo più venduto dell’anno.

Lui è un “papà blogger” – Mark Hoyle è il suo vero nome, è padre di due figli di Nottingham – e ha eguagliato i Beatles e le Spice Girls conquistando per tre volte il primo posto delle feste, con i suoi singoli “a tema salsiccia“. I proventi dei nuovi successi raccolgono fondi per l’organizzazione benefica della banca del cibo, il Trussell Trust. Ma Hoyle, la più improbabile delle pop star, ha detto che Don’t Stop Me Eatin ‘sarebbe stata la sua ultima “versione” per la numero uno di Natale, a meno che Mariah Carey non fosse disponibile per un duetto.

Sono 158.000 le copie vendute in una sola settimana e ha detronizzato All I Want for Christmas is you di Mariah Carey.

L’anno scorso è stato in cima alle classifiche natalizie con I Love Sausage Rolls, una svolta in I Love Rock ‘n’ Roll di Joan Jett. Ha seguito il suo numero uno di Natale 2018 We Built This City … on Sausage Rolls, basato sulla canzone glam-rock degli Starship degli anni ’80.

“Abbiamo parlato con la Trussell Trust e hanno detto che si aspettavano di distribuire un pacco di cibo ogni nove secondi questo inverno. Ora abbiamo una piattaforma di social media con 10 milioni di follower, abbiamo pensato di poterla sfruttare per raccogliere fondi per una causa incredibile, mettendo un sorriso sui volti delle persone, di cui tutti hanno bisogno questo Natale, perché non provarci?”

Il 33enne, che vive a Hemel Hempstead e ha lanciato il suo canale YouTube nel 2016 per documentare le insidie ​​della paternità. E ha raccontato: