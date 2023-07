Brunori Sas è pronto per il suo ritorno sulla scena musicale con La vita com’è: il brano inedito impreziosirà la colonna sonora de Il più bel secolo della mia vita, il nuovo film di Alessandro Bardani con protagonisti Sergio Castellitto e Valerio Lundini che verrà presentato in anteprima assoluta il 23 luglio al 53° Giffoni Film Festival e proiettato in tutte le sale a partire dal 7 settembre 2023. Un ritorno molto atteso quello del cantautore che racconta così il film dove potremo ascoltare la canzone, disponibile prossimamente:

“Questo è il tipo di film che piace a me. Scritto e diretto con cura, interpretato in modo naturale da tutti gli artisti coinvolti. Uno di quei rari film che sa di vero, che sorridi e ti commuovi al tempo stesso e che lascia spazi di riflessione sui rapporti generazionali (ma non solo), in modo poetico e mai banale”

Già da oggi all’interno del trailer è possibile ascoltare un estratto del brano -prodotto da Riccardo Sinigallia e di prossima uscita per Island Records- con cui Dario Brunori mette la sua poetica e la sua voce al servizio della pellicola prodotta da Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema ed in collaborazione con Prime Video.

Ecco l’annuncio via Instagram di Brunori Sas:

Ho scritto una canzoncina nuova, s’intitola “La vita com’è”. L’ho composta per il film “Il più bel secolo della mia vita” (regia @alessandrobardani protagonisti @valeriolundini e Sergio Castellitto).

Dal 7 settembre al cinema.

Questo è il tipo di film che piace a me. Scritto e diretto con cura, interpretato in modo naturale da tutti gli artisti coinvolti. Uno di quei rari film che sa di vero, che sorridi e ti commuovi al tempo stesso e che lascia spazi di riflessione sui rapporti generazionali (ma non solo), in modo poetico e mai banale.

Viditivillu!

@luckyred @goonfilms.co @rai_cinema @primevideoit @giffoni_experience

@islandrecords_it

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.