La verità è il nuovo singolo di Cosmo, in uscita venerdì 11 novembre 2022. Ecco le prime anticipazioni sul brano.

La verità è l’istantanea che Cosmo lascia in ricordo delle feste dell’amore e nasce da un ritornello improvvisato dal vivo durante tutte le date del tour, un mantra che ha dato vita a una canzone che il pubblico ha imparato a cantare ancora prima che esistesse:

la verità è che stiamo bene / e che ci piace stare insieme / così.

Un inno essenziale quanto riuscito che migliaia di persone unite in un abbraccio hanno urlato ai suoi live seguendo il suo eco. È nel retro di questa fotografia che Marco scrive con una matita corta, per tutte le volte che le ha fatto la punta, un altro importante messaggio di aggregazione, per lasciare il segno alle porte di una nuova incerta stagione.

La verità è stato prodotto da Marco e Not Waving Aka Alessio Natalizia, musicista sperimentale basato a Londra, apprezzatissimo dalla critica e noto per avere collaborato in passato con musicisti del calibro di Mark Lanegan, Jim O’Rourke, Marie Davidson e tanti altri. Il brano di Cosmo appartiene a tutti e sancisce ancora una volta la forte connessione tra lui e il suo pubblico. Da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, divertirsi e stare insieme la sua dimensione si arricchisce così di un nuovo tassello electro-pop e procede a passo svelto verso il futuro.

A giugno 2022 è uscito Mango:

Con una melodia catchy e giocosa che resta prepotentemente in testa, nata da un ritornello inventato e cantato da uno dei suoi figli – poi riscritto e riadattato, il brano è in tutto e per tutto il pop sovversivo di COSMO, una fuga dalla macchinosa quotidianità da ballare tra le crepe di una società imperfetta. È qui che la fusione tra cantautorato e techno prende forma in maniera ancora più radicale, dando vita a un brano che è già una hit indiscussa.

