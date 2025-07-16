La super casa di Giorgia: dove vive insieme a Emanuel Lo

La cantante e il ballerino hanno una casa in cui vivono con il figlio davvero bellissima, elegante e moderna

Giorgia è senza ombra di dubbio una delle cantanti più talentuose del panorama musicale italiano, mondo che domina ormai da più di vent’anni. Proprio adesso è impegnata con il suo tour “Come saprei”, le cui date stanno registrando praticamente sempre sold out. Recentemente ha condiviso un’immagine dalla sua bellissima casa in compagnia di Emanuel Lo, il suo compagno.

In occasione del compleanno del ballerino ha pubblicato un dolce scatto di coppia in cui si intravedono i dettagli dell’appartamento in cui vivono assieme al loro figlio. Capita spesso che Giorgia pubblichi foto dalla sua casa e così è possibile sapere com’è ha deciso di arredarla e soprattutto come è fatta.

La casa di Giorgia, un bellissimo appartamento a Roma

Giorgia ha scelto di vivere a Roma, la città in cui è nata. Cresciuta nel quartiere Monteverde, non è nota la zona in cui adesso abita con il compagno Emanuel Lo e il figlio Samuel, che tra l’altro è nato – per scelta della cantante – in casa. Nonostante la differenza d’età -i l ballerino è 8 anni più giovane della cantante – la coppia è molto affiatata e innamorata e il loro nido d’amore rispecchia i gusti di entrambi.

Sul profilo di Giorgia ci sono moltissime immagini in cui si intravede la sua bellissima casa, come quest’ultima che ha condiviso per il compleanno di Emanuel Lo, in cui si intravede una parte della zona giorno con una scala che porta, presumibilmente, a un soppalco. Già da questo scatto si comprende che lo stile scelto dalla coppia è quello moderno e industrial, la scala è in ferro e si vedono alcune sedie attorno a un tavolo in metallo, come se fossero riciclate.

Sulla zona giorno affaccia la grande cucina, con mobili che riprendono la linea industrial ed essenziale che si ritrova nell’intero appartamento, c’è una grande isola comoda e funzionale e diverse stampe pop. La casa di Giorgia ed Emanuel Lo è molto luminosa, c’è un grande terrazzo ben curato e dotato di ogni tipo di confort, al quale si accede da diverse zone della casa. All’interno del salone non poteva mancare un pianoforte, è noto come Giorgia sia una amante della musica ed è uno strumento che non poteva di certo mancare in casa sua.

Giorgia ed Emanuel Lo sono due appassionati di fitness, basta vedere la loro forma fisica per rendersene conto, all’interno della casa c’è una stanza adibita a palestra, dove ci sono alcuni attrezzi e un tapis roulant. La cantante si allena quotidianamente e i risultati si vedono, ha una forma fisica che non ha nulla da invidiare a colleghe più giovani. Ci sono poi le stanze da letto, quelle della coppia e del figlio e il bagno padronale, elegante e funzionale, con un comodo doppio lavandino.