La leggenda Lenny Kravitz, arriva stasera, 31 marzo 2025, all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna). Icona del rock mondiale, vincitore di 4 GRAMMY Awards, Kravitz porta il suo Blue Electric Light Tour 2025 a Bologna il 31 marzo. Un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei più poliedrici artisti della musica contemporanea.

A seguire la scaletta con l’ordine delle canzoni previste in concerto.

La scaletta delle canzoni di Lenny Kravitz a Bologna, concerto 31 marzo 2025

Blue Electric Light

Bring It On

Minister of Rock ‘n Roll

TK421

Always on the Run

I Belong to You

Stillness of Heart

Believe

Honey

Paralyzed

Low

The Chamber

I’ll Be Waiting

It Ain’t Over ‘Til It’s Over (dopo l’introduzione della band)

Again

American Woman (The Guess Who cover)

Fly Away

Are You Gonna Go My Way

Let Love Rule

Il concerto di Lenny Kravitz a Bologna il 31 marzo 2025 è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.

Come arrivare all’Unipol Arena a Bologna

Per arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno sia in auto che con i mezzi pubblici, ecco le indicazioni:

In auto:

L’Unipol Arena si trova a circa 2 km dall’uscita Casalecchio di Reno dell’autostrada A1. Segui le indicazioni per la struttura una volta uscito dall’autostrada. È disponibile un parcheggio con circa 5.000 posti auto al costo di circa 10€ (non prenotabile, quindi conviene arrivare in anticipo per trovare posto

Con i mezzi pubblici:

Treno: Puoi prendere il treno suburbano dalla Stazione Centrale di Bologna (linea Bologna-Vignola) e scendere alla fermata Casalecchio Garibaldi. Da lì, l’arena è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti​

Autobus: Le linee autobus 83, 671 e 85 collegano la stazione di Bologna all’arena