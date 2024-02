Chi ha in squadra i La Sad al Fantasanremo (come il sottoscritto) può gioire: uno dei componenti ha sottratto la borsetta a una persona del pubblico, in questo caso a Giulia Salemi, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Il “fattaccio” porterà in dote venti punti, in virtù del Bonus Pelù. “Restituite la borsetta”, ha detto loro Amadeus al termine di Autodistruttivo, il pezzo del gruppo in gara. La restituzione per la cronaca non si è vista davanti alle telecamere.

Il bonus non ha certo un nome a caso. Come gli esperti di Sanremo e Fantasanremo ricorderanno, fu Piero Pelù a “inaugurare” questa tradizione, prendendo la borsetta a una signora seduta in platea mentre si stava esibendo in Gigante, brano che gli valse la quinta posizione nel corso della kermesse canora nel 2020. Il gesto all’epoca fece impazzire i social.

Nelle edizioni successive il suo gesto non aveva avuto seguito, se non da Pelù stesso. Il rocker ha ripetuto il gesto lo scorso anno sul palco del Suzuki Stage, palco parallelo della manifestazione, sempre mentre si stava esibendo con Gigante.

I La Sad sono un gruppo pop punk costituitosi a Milano nel 2020. A comporlo sono Theø (Matteo Botticini), Plant (Francesco Emanuele Clemente) e Fiks (Enrico Fonte). Il loro primo album risale a due anni fa, intitolato Sto nella Sad. Si tratta della loro prima partecipazione al Festival.

Durante la seconda serata il gruppo non si è esibito ma ha presentato uno dei cantanti in gara, come prevede il regolamento di questa edizione. Il trio ha presentato la performance di Renga e Nek in Pazzo di te. Una volta arrivato sul palco, Nek ha ironizzato sui nomi dei colleghi: “Sembra Pdor, figlio di Kmer”, citando un celebre sketch di un altro trio, ovvero i comici Aldo, Giovanni e Giacomo.