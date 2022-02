La Rappresentante di Lista: canzoni, album e discografia completa

Settimi al Festival di Sanremo 2022 col tormentone “Ciao Ciao”, undicesimi l’anno precedente con “Amare”, un romanzo all’attivo e tante collaborazioni interessanti. Stiamo parlando de La Rappresentante di Lista o LRDL che dir si voglia, il gruppo musicale fondato a Palermo nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, tuttora membri attuali della banda. In attività, senza interruzioni, da quel giugno 2011, la discografia de La Rappresentante di Lista conta quattro album in studio e un album dal vivo.

Il gruppo, come anticipato in apertura, ha anche pubblicato il romanzo Maimamma, una storia che racconta le crisi dei trent’anni e che può essere definita un vero e proprio manifesto di una generazione:

Lavinia ha trent’anni. Da poco è andata vivere da sola in una casa ancora vuota, che non sa riempire, in una città dai tratti meridionali che ricorda Palermo, e che forse lo è. A trent’anni è così: la vita sembra fuggire via, nulla si ferma, niente rimane. L’amore è un ricordo burrascoso dell’adolescenza. Il sesso, una medicina da ingerire che, a poco a poco, inizia a non fare più effetto. Lavinia, che ha attraversato tutti i periodi della vita – il periodo felicità, il periodo droga, il periodo amici… – ora vive una fase nuova, fatta di disillusioni, insonnie, routine mortale, orari di lavoro folli in un biscottificio in centro, gruppi di amici scomparsi. Solo nei sogni ritrova un po’ della sua fantasia: sogna il vecchio nonno che quando era piccola “parlava con i Santi”; i genitori innamorati, prima che suo padre morisse e sua madre sprofondasse in una solitudine piena di parole casuali e sigarette; lei bambina, affascinata da tutto, curiosa di ogni cosa. E come se non bastasse: Lavinia vive negli ultimi giorni della Terra. È infatti iniziato un countdown, e nel giro di un anno il pianeta, ormai collassato a causa della stupidità umana, rimarrà vuoto. È in questo momento della sua vita, apparentemente breve e disgraziato, che Lavinia si innamora di nuovo. Lu, questo il nome, è un ragazzo più giovane di lei che la porta via dalla città, in una casa sul mare, e sembra prometterle un epilogo inaspettato. Fino a quando, però, Lavinia rimane incinta, e si trova ad affrontare un’ulteriore fase della sua vita, forse l’ultima: diventare madre a un passo dalla fine del mondo.

La Rappresentante di Lista: la discografia completa

Se avete scoperto La Rappresentante di Lista grazie a Sanremo, sappiate che c’è davvero molto ancora da sapere. Vediamo insieme la discografia completa dei La Rappresentante di Lista.

(Per la) via di casa (2014)

(Per la) via di casa è il primo album in studio della discografia de La Rappresentante di Lista, uscito il 6 marzo 2014 per l’etichetta discografica Garrincha Dischi, prodotto e registrato nel corso dei mesi precedenti presso il Teatro Garibaldi Aperto a Palermo e masterizzato da Hannes Jaeckl presso la Home Vasoldsberg.

Undici i brani contenuti nel disco originale, mentre la versione in vinile uscita soltanto nel 2019 include anche la bonus track Baci per Gina:

(Per la) via di casa Madonna D.A.Q.C.M. Bimba libre Klammern an den Zähnen La rappresentante di lista Non sostare (senza di te) Notte a Urbino Lento 1000 fan Winter Underwear

Dall’album (Per la) via di casa sono stati estratti i singoli D.A.Q.C.M./1000 fan e Bimba libre/Klammern an den Zähnen, entrambi pubblicati nel febbraio 2014.

Bu Bu Sad (2015)

Il secondo disco della discografia de La Rappresentante di Lista, Bu Bu Sad, è stato pubblicato nel dicembre 2015 dalla Garrincha Dischi ed è composto da otto brani nella sua edizione classica:

Guardateci tutti Cosa farò? Apriti cielo! Siamo ospiti Invisibilmente Bora Bora Non mi riconosci Un’isola

La versione classica del disco è stata sostituita da una versione deluxe, chiamata semplicemente Bu Bu Sad Deluxe, che include altri due dischi contenenti rispettivamente le demo degli otto brani del gruppo e 12 tracce live registrate tra Palermo, Genova, Roma, Firenze e Bari:

CD 2. I demo

Guardateci tutti (Demo) Cosa farò? (People Knows) (Demo) Apriti cielo! (Marcia funebre) (Demo) Siamo ospiti (Demo) Invisibilmente (Demo) Bora Bora (Demo) Non mi riconosci (Demo) Un’isola (tra questi due) (Demo) Mina vagante (Demo)

CD 3. Il live

Siamo ospiti (Live a Palermo) Mina vagante (Live a Rimini) Non mi riconosci (Live a Genova) Bora Bora (Live a Roma) …e la luna bussò (Live a Firenze) La Rappresentante di Lista (Live a Bari) Apriti cielo! (Live a Milano) Guardateci tutti (Live a Lamezia Terme) Cumu è sula la strata (Live a Torino) Invisibilmente (Live a Brescia) Cosa farò? (Live a Bologna) Un’isola (Live a Treviso)

Dall’album Bu Bu Sad sono stati estratti i singoli Invisibilmente, Apriti cielo! e Bora Bora tra il giugno 2015 e il febbraio 2017.

Go Go Diva (2018)

Cambio di etichetta per il terzo album in studio de La Rappresentante Di Lista, Go Go Diva, pubblicato il 14 dicembre 2018 da Woodworm ed incentrato sul corpo, definito dal gruppo “un invito a perdersi, a battersi, a spogliarsi e a cantare con tutta la voce che si ha in corpo“. A fare da traino all’album è stato il singolo “Questo corpo”:

Questo corpo Ti amo (nanana) Maledetta tenerezza Alibi Giovane femmina Guarda come sono diventata The Bomba Panico Poveri noi Gloria Woow

Dall’album Go Go Diva sono stati estratti i singoli Questo corpo, Woow e Maledetta tenerezza tra il novembre 2018 e il marzo 2019.

MY MAMMA (2021)

E siamo già arrivati al quarto album in studio, MY MAMMA, annunciato dalla band l’8 febbraio 2021 e pubblicato il 5 marzo successivo da Woodworm. L’edizione originale è composta da 10 brani, ma in occasione della partecipazione de La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022 è stata distribuita la cosiddetta Ciao Ciao Edition che include il brano Ciao Ciao, Be My Baby, la cover presentata dal gruppo nella serata delle cover insieme a Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra e il brano Vita uscito come singolo nel luglio 2021.

Preludio Religiosamente Lavinia Oh ma oh pa Alieno Invasione Fragile Sarà Amare V.G.G.G. (Very Good Glenn Gould) Paesaggi stranieri Resistere Mai mamma

Dall’album MY MAMMA sono stati estratti i singoli Alieno, Amare, Vita, Religiosamente e Ciao ciao.

