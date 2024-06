Il programma di sabato 22 giugno 2024 al Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore per “La prima estate 2024”: info concerti

Sabato 22 giugno spazio a un grande nome internazionale durante la rassegna “La prima estate 2024“: Paolo Nutini, il cantautore scozzese dalla penna e voce inconfondibile. Nella stessa serata: Michael Kiwanuka con l’unica data italiana, artista pluripremiato che ha stregato pubblico e critica fin dall’esordio con i suoi paesaggi sonori ultraterreni, ammaliante commistione di soul e pop, afrobeat e rock. Ancora, il rock sperimentale venato di post-punk e post-rock dei britannici Black Country, New Road (anche loro in esclusiva italiana); e dalla Scozia i Swim School, tra grunge anni ’90, indie moderno e dream-pop.

Uno spazio prezioso sul quale si esibiranno, nelle pause tra un main act e l’altro, alcune delle artiste e degli artisti più promettenti e interessanti della scena italiana. Una conferma dello spirito di continua ricerca e curiosità che anima il festival, sempre attento a intercettare la migliore musica in circolazione.

Sabato 22 giugno spazio a due artisti: si comincia con Pugni, al secolo il cantautore toscano di base a Torino Lorenzo Pagni, di giorno psicologo e di notte artista, appena uscito con il nuovo singolo “Falco ubriaco”. A seguire Anna Carol, cantautrice dall’anima cosmopolita che ha già calcato i palcoscenici dei festival italiani più prestigiosi grazie al suo sound magnetico, incastonato di immagini ed emozioni evocative.

Gran finale straripante di energia domani, domenica 23 giugno. Co-headliner della serata due delle band più interessanti in circolazione: gli irlandesi Fontaines D.C., freschi di uscita con il nuovo singolo Favourite; e il pop rock degli inglesi Kasabian, fuori con il nuovo disco “Happenings” il prossimo 5 luglio e alle spalle oltre 5,5 milioni di album venduti in tutto il mondo, un BRIT Award, sette NME Awards e quattro Q Awards. Con loro, il live dei londinesi Shame con l’ultimo album “Food for Worms”; e Wu-Lu, produttore, polistrumentista e cantante britannico carico di profondità.

A seguire la scaletta con le canzoni del concerto di Paolo Nutini a Lido di Camaiore, sabato 22 giugno 2024. Sono ancora disponibili biglietti per la giornata di oggi (clicca qui).

Afterneath

Scream (Funk My Life Up)

Let Me Down Easy

Lose It

Heart Filled Up

Acid Eyes

Through the Echoes

Coming Up Easy (Acoustic)

New Shoes

Petrified in Love

Pencil Full of Lead

Desperation

Shine a Light

Candy

Take Me Take Mine

Radio

Iron Sky

Last Request

Il concerto inizierà alle 18.30 al Parco BussolaDomani. E la setlist include i brani appena citati e, in programma, anche gli altri artisti indicati.