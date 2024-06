Concerto dei Kasabian per “La prima estate 2024” in programma il 23 giugno 2024: scaletta e ordine delle canzoni, orario e biglietti

Dopo il live al Teatro del Vittoriale a Gardone Riviera di sabato 22 giugno 2024, i Kasabian si spostano a Lido di Camaiore dove sono attesi oggi, domenica 23 giugno, con una nuova tappa del loro “Happenings” tour. Stasera gran finale straripante di energia. Co-headliner della serata due delle band più interessanti in circolazione: gli irlandesi Fontaines D.C., freschi di uscita con il nuovo singolo Favourite; e il pop rock degli inglesi Kasabian, fuori con il nuovo disco “Happenings” il prossimo 5 luglio e alle spalle oltre 5,5 milioni di album venduti in tutto il mondo, un BRIT Award, sette NME Awards e quattro Q Awards. Con loro, il live dei londinesi Shame con l’ultimo album “Food for Worms”; e Wu-Lu, produttore, polistrumentista e cantante britannico carico di profondità.

Tra gli appuntamenti di domenica 23 giugno per “La prima estate” vi segnaliamo anche dalle ore 10,30 un doppio appuntamento: si comincia con il giornalista Hamilton Santià e il suo “Sotto Traccia” (Effequ), un racconto che unisce le vicende della musica indie dal 1994 al 2012 e mostra come queste abbiano influito sulla storia personale dell’autore e della generazione dei millennial; a seguire Paola Zukar – manager di Fabri Fibra, Marracash e Madame – e il giornalista Claudio Cabona presentano il loro libro-magazine “Testi Espliciti” che, attraverso interviste e approfondimenti della censura e i suoi derivati, affronta la propaganda e la libertà di espressione nel rap in Italia e non solo.

A seguire tutto quello che c’è da sapere sul concerto dei Kasabian, dalla scaletta delle canzoni alle informazioni su orario e biglietti.

Kasabian a Lido di Camaiore, la scaletta del concerto, 23 giugno 2024

Club Foot

Ill Ray (The King)

Underdog

Call

CHEMICALS

Shoot the Runner

Re‐Wired

You’re in Love With a Psycho

Groove Is in the Heart (Deee‐Lite cover)

Coming Back to Me Good

Days Are Forgotten

Algorithms

treat

Breathe (The Prodigy cover)

Vlad the Impaler

Goodbye Kiss

L.S.F. (Lost Souls Forever)

Reason Is Treason

Bless This Acid House

Fire

La musica live – partendo dagli altri artisti che vi abbiamo elencato in programma per oggi – inizierà alle 18.30.

Biglietti per “La prima estate” con il concerto dei Kasabian

Sono ancora disponibili alcuni biglietti per il live del 23 giugno al BussolaDomani. Clicca qui per l’acquisto e per tutte le informazioni.