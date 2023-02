La notte vola è il singolo di maggior successo di Lorella Cuccarini, pubblicato dalla showgirl nel 1989 e utilizzato come sigla di apertura della stagione 1988-1989 di Odiens, il varietà del sabato sera di Canale 5 condotto proprio da Lorella Cuccarini insieme a Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno.

Complice anche un videoclip accattivante, anch’esso utilizzato come sigla di Odiens, e una coreografia semplice e coinvolgente, La notte vola è diventato subito un successo enorme, riuscendo a raggiungere in poche settimane la posizione 7 nella hit parade dei singoli più venduti e la posizione 44 nella classifica dei singoli più venduti del 1989.

Ad oggi il brano ha venduto più di 50mila copie, tra fisiche e digitali, nella sola versione italiana. Esistono anche versioni ufficiali in inglese, Magic incisa dalla stessa Cuccarini nel 1990, e Vola incisa invece nello stesso anno da Sabrina Salerno.

Lorella Cuccarini, La notte vola: autori e significato canzone

Il testo de La notte vola è stato scritto da Silvio Testi, il produttore discografico e televisivo che da lì a pochi mesi sarebbe diventato il marito di Lorella Cuccarini. La musica, invece, è firmata da Marco Salvati e Beppe Vessicchio.

Il brano è un inno a prendere il controllo della propria vita, agendo subito senza procrastinare e aspettare il domani per portare a compimento i propri obiettivi. E forse è anche questo ad aver contribuito al successo de La Notte Vola, un testo leggero che invita a darsi una mossa restando un po’ bambini dentro.

La notte vola: ascolta la canzone

Il brano è presente su tutte le principali piattaforme di streaming, a cominciare da Spotify dove vanta oltre 12 milioni di ascolti. Potete ascoltarlo cliccando qui sotto:

Lorella Cuccarini, La notte vola: il testo della canzone

Cosa fai fra sogni e TV

Pomeriggi che non passano più

Sale già leggera un’idea

Di una moto e via, notte sei mia

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando domani

Crescerà forte più di te

Questa voglia di vita fra le tue mani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta sempre bambino

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta sempre bambino

Dimmi cosa vuoi da questa città

Che ti prende amore e niente ti dà

Che ora è, che importa se sai

Che sui passi tuoi non ritornerai

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando che sia domani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta ancora bambino

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando domani

Crescerà forte più di te

Questa voglia di vita fra le tue mani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta ancora bambino

Vola

Il video ufficiale del brano

Il video ufficiale de La Notte Vola ha contribuito all’enorme successo del brano di Lorella Cuccarini.

Cliccando qui potete ascoltare il brano e vedere il video della canzone.