Da mercoledì 27 luglio 2022, arriva “La notte di San Lorenzo” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), nuovo singolo in cui Luchè ha voluto rendere omaggio al simbolo della città di Napoli, uno degli artisti italiani più amati e senza tempo, Pino Daniele. All’interno del pezzo è presente il sample di “‘Je Sto Vicino A Te”, capolavoro di Pino Daniele che abbraccia le liriche del rapper in una canzone dai toni intimi. L’inconfondibile voce di Pino si unisce e si contrappone a quella di Luchè, su una base che segue i bpm di un cuore devoto alla persona amata, tra crude verità e la delicatezza di una storia d’amore.

Come sottolineato, con questo singolo Luchè mostra la capacità dell’artista di non rimanere bloccato in un genere, ma di essere capace di spaziare e avere una cifra stilistica riconoscibile, che ne fa un unicum sulla scena musicale italiana.

E mentre Luchè presenta live ‘Dove volano le aquile’ con una serie di concerti per tutta l’estate, arriveranno a novembre 5 speciali appuntamenti, prodotti da BPM Concerti e Trident Music. Queste le date del tour autunnale nei palazzetti:

19.11 Rimini – RDS Stadium

21.11 Milano – Mediolanum Forum

24.11 Roma – Palazzo dello Sport

29.11 Napoli – Palapartenope (SOLD OUT)

30.11 Napoli – Palapartenope (SOLD OUT)

Dove volano le aquile, il disco uscito il 1 aprile 2022

L’ultimo album di Luchè si intitola “Dove volano le aquile” ed è stato pubblicato il 1 aprile 2022. Dove Volano le Aquile è uscito a quasi quattro anni di distanza dall’ultimo disco da solista di Luché, Potere, certificato doppio Disco di Platino, dal quale sono stati estratti i singoli Je ce credevo, Torna da me, Stamm Fort e Parliamo, con i quali il rapper napoletano ha ottenuto altri tre Dischi di Platino e un Disco d’Oro. La riedizione dell’album, Potere – Il giorno dopo, ha raggiunto la prima posizione nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia.