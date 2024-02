Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024, BigMama duetterà con La Niña e anche con Sissi, in una collaborazione che si preannuncia esplosiva per il brano “Lady Marmelade”, probabilmente nella versione che vede protagonista Christina Aguilera. Ma scopriamo qualche informazione in più su La Niña.

Chi è La Niña?

Il vero nome è Carola Moccia. Ha 32 anni ed è legata da un’amicizia con BigMama. Infatti, nell’estate scorsa, fu proprio lei a invitare la cantante in gara a Sanremo 2024 sul palco di piazza Plebiscito durante il suo concerto. Inoltre hanno collaborato con Myss Keta nel singolo Xtc, uscito lo scorso anno. La Niña ha cantato in duetto con Franco Ricciardi nel pezzo “Tu”.

Recentemente, nel 2023, ha condiviso il singolo “Blu” con la collaborazione della cantante inglese Mysie. Proprio questo pezzo ha anticipato l’album di debutto, intitolato “Vanitas”. Il secondo singolo è stato “Harakiri”. La critica ha promosso il progetto che include 8 tracce inedite.

“La vanitas è anche ciò che mi tiene viva. E’ il mio motore per trovare canzoni eterogenee. Amo essere eclettica”

Nel 2023 ha fatto il suo esordio come attrice nella serie televisiva “La voce che hai dentro”, ideata e interpretata da Massimo Ranieri, per la regia di Eros Puglielli, e trasmessa su Canale 5. Nella serie ha interpretato il ruolo dell’aspirante cantante Regina, scrivendo e componendo anche la colonna sonora della serie tv. La fiction, però, è stato un insuccesso e non ha convinto il pubblico cha ha risposto molto tiepidamente alla messa in onda.

La Niña è nata a Napoli ed è cresciuta a San Giorgio a Cremano. Fin da giovane ha iniziato a scoprire la passione per la musica grazie al padre – anche lui musicista – e la madre artista. Ha iniziato a studiare chitarra, strumento che l’ha portata a scrivere e comporre i suoi primi brani.