La felicità al principio è il titolo del primo romanzo di Tiziano Ferro, disponibile dal 3 ottobre 2023. Nelle scorse ore il cantautore ha condiviso un messaggio sui social rivolto ai fan:

Sono fortunato.

Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti.

Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo.

Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore.

E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno.

Vi voglio bene!

Il riferimento è al periodo difficile che il cantante sta passando dopo la notizia della sua separazione dal marito, Victor Allen. Il cantante ha raccontato il difficile momento che sta passando, in America, impossibilitato a tornare in Italia anche per la promozione del suo libro.

“Non potevo tenere nascosta la verità: ho sempre vissuto mostrando una sola versione di me stesso, quella vera, e preferisco così piuttosto che inventare scuse o affrontare l’ansia che le cose possano venire fuori senza che le abbia potute spiegare (…) Ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta”.

E ancora oggi ammette di credere nell’amore:

“Ci credo così tanto che mi separo. Anche il divorzio fa parte della fede nell’amore. Ho esordito dicendo che non posso dire di stare bene ma questo non vuol dire che non starò bene in futuro. Quanto al “per sempre”, non puoi pensare che l’amore, come l’amicizia, resti lì senza coltivarlo (…) Devi fare fatica, solo che l’amore è fatto di dinamiche molto più sottili e molto più fragili”

Tiziano Ferro, La felicità al principio, la trama del libro

Il famoso cantante Angelo Galassi risulta ufficialmente deceduto in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Angelo Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla. Un racconto che, pagina dopo pagina, svela l’universo di emozioni e pensieri che Tiziano Ferro ha condiviso fino ad oggi attraverso la sua musica e le sue canzoni.