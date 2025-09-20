La casa di Loredana Bertè è il suo specchio: dettagli british, pavimenti a scacchi e perfino il “letto di Dracula”

La casa di Loredana Bertè è un mondo a parte: i ricordi, il rock e un letto molto personale

Difficile pensare a un personaggio pubblico in grado di sorprendere più di Loredana Bertè, da decenni voce graffiante e anima ribelle della musica italiana, capace di trasformare ogni palco in una esplosione di energia.

Ma quando le luci si spengono e il pubblico si allontana, la cantante si rifugia in una casa che sembra uscita direttamente dal suo mondo interiore: eccentrica, anticonformista, profondamente personale e con dettagli unici.

Ogni dettaglio racconta con precisione l’identità di Loredana, con i suoi ricordi appesi alle pareti, i colori decisi e quell’inconfondibile tocco rock che da sempre la contraddistingue e che non poteva mancare nella sua abitazione.

Un appartamento che è un’autobiografia

Basta scorrere il suo profilo social per scoprire che l’appartamente di Loredana è un mosaico di vita vissuta. Niente stanze fredde e asettiche; qui dominano i mattoncini a vista, in pieno stile british, un pavimento nero deciso e pareti che si trasformano in gallerie di ricordi.

Fotografie e vari cimeli che rimpercorrono la carriera della cantante sono ovunque, come se la casa fosse una sorta di autobiografia scritta con arredi e oggetti. Ad attirare subito l’attenzione è lo spazio che usa come palestra domestica, dominato da una cyclette, fedele comapagna di allenamenti. È lì che si mantiene in forma, con costanza e disciplina, dandoci subito l’idea che il suo spirito ribelle non escluda la cura per il corpo.

Il pezzo unico: “il letto di Dracula”

Il cuore dell’appartamente però è senza dubbio la camera da letto. Separata dal resto con una maxi tenda nera, la stanza ha pareti bianche e arredi scuri che restituiscono subito un’atmosfera teatrale. Protagonista assoluto è il letto, progettato dalla stessa Loredana: total black con una spalliera altissima che lo rende (a dir poco) imponente.

Lei lo chiama, con la sua solita ironia “il letto di Dracula”, un pezzo unico accompagnato da dettagli vintage come un comodino panna e rosso, una lampada anni ’80 e un armadio a vista.

Nemmeno il bagno sfugge al gusto eccentrico della cantante. Rivestito a scacchi bianchi e neri, è dominato da una maxi doccia progettata appositamente per lei. Ampia e confortevole (dotata perfino di uno sgabello) è lo spazio dove Loredana si concede momenti di relax, lontano dal clamore mediatico.

Ogni angolo dell’abitazione, possiamo dire, racconta la stessa storia, quella di una donna che ha fatto dell’originalità la sua cifra stilistica dentro e fuori dal palco. Poltroncine retrò, lampade insolite, un manichini a grandezza naturale, tutto contribuisce a creare un ambiente che non assomiglia a nessun altro. Una casa che non segue le mode, ma solo l’istinto – e la personalità forte – di chi la abita.