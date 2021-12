E’ uscita La casa di carta 5 con gli ultimi 5 episodi della serie tv, disponibili dal venerdì 3 dicembre. Il volume 2 segna la fine ufficiale di questa serie diventata cult e trasmessa in esclusiva da Netflix. Siamo arrivati all’epilogo delle avventure del Professore e della band, impegnata nel colpo più rischioso di tutti. La rapina, del resto, ha anche provocato due morti importanti in questa ultima stagione. Se non volete rovinarvi la sorpresa con spoiler, vi suggeriamo di fermarvi qui con la lettura…

Nell’ultima puntata de “La casa di carta 5”, c’è il momento tensivo e clou che vede il Professore mentre tenta di bluffare di fronte a Tamayo (Fernando Cayo), facendogli credere di sapere dove si trova il bottino. Ma il leader della banda aveva in mente un piano per ingannare le autorità: restituire dei lingotti fasulli, usando quelli veri come assicurazione sulla propria libertà. Un piano di cui nessuno era al corrente, ma che funziona: per Tamayo è scacco matto, e non gli resta che assecondare il Professore, onde evitare che la notizia della sparizione di tutto l’oro di Spagna porti la Nazione in una profonda crisi economica negli anni successivi.

Ma, Tamayo non sembra voler cedere e ordina ai suoi uomini di puntare le pistole verso i componenti della band. Minaccia il Professore di far uccidere tutti se non gli rivelerà dove sono i lingotti d’oro. Scatta un conto alla rovescia mentre il leader del gruppo di rapinatori non pare voler cedere al ricatto. Infine, terminato il conto alla rovescia, si sentono colpi di pistola, sparati per giustiziare (apparentemente) tutti i membri della banda. Vengono portati fuori i corpi sotto le note, appunto, di “Fix you” dei Coldplay. Il brano ha sempre un impatto emotivo intenso e non è la prima volta che viene utilizzato nelle serie tv.

In passato, infatti, per chi ha buona memoria, è stato colonna sonora di “Brothers & Sisters” della 16esima puntata della terza stagione, durante la scena in cui cui Robert ha un infarto (clicca qui) mentre la compagna Kitty è in ospedale in attesa che nasca il loro bimbo.

Se avete seguito anche The O.C. ecco un’altra scena dove Fix You è stata scelta come base per una emozionante scena tra Marissa e Ryan (qua il video)

Infine, all’elenco segnaliamo anche Scrubs e Glee, nel terzo episodio della stagione 3. E’ cantata da Will per Emma.