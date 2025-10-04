La casa da sogno di Jake La Furia: ecco dove vive il giudice di X Factor

Jake La Furia, volto noto di X Factor 2025, non ha mai reciso il legame con le sue radici milanesi: ecco dove vive.

Jake La Furia, all’anagrafe Francesco Vigorelli, è da anni uno dei protagonisti della scena rap italiana. La sua carriera, partita con i Club Dogo insieme a Guè e Don Joe, ha segnato un’epoca per l’hip hop nazionale. Oggi, accanto alla musica, il pubblico lo conosce anche nel ruolo di giudice a X Factor 2025, conferma di una popolarità che va ben oltre i confini del rap.

Milano, però, resta il suo filo conduttore. Le sue canzoni, infatti, raccontano spesso il lato ruvido e autentico del capoluogo lombardo, da Milano male a San Siro, passando per brani che restituiscono senza filtri la realtà della strada.

La casa di Jake La Furia

Ma dove vive oggi Jake La Furia? L’artista ha scelto di restare fedele alla sua storia e ai luoghi che hanno segnato la sua formazione. Nato e cresciuto a Peschiera Borromeo, comune della cintura sud-est di Milano, qui ha trascorso infanzia e adolescenza, tra periferia e città, trovando quell’equilibrio che ancora oggi rivendica con orgoglio. Non è un caso che proprio questo territorio, a metà tra quiete e urbanità, abbia nutrito il suo immaginario e il suo modo di scrivere. Senza ombra di dubbio, la provincia milanese gli ha fornito spunti e ambienti che hanno reso i suoi testi così riconoscibili.

Peschiera Borromeo, d’altronde, non è solo un ricordo del passato, ma anche un luogo dove la qualità della vita è più accessibile rispetto al cuore di Milano. Il mercato immobiliare della zona lo conferma: con una media di circa 2.800 euro al metro quadrato, rappresenta un’area ambita da chi cerca case spaziose senza rinunciare alla vicinanza alla città. È anche per questo che molti artisti e professionisti scelgono ancora di stabilirsi qui, lontani dal caos ma sempre a due passi dal centro.

Jake La Furia ha saputo trasformare questo legame territoriale in un marchio di fabbrica. La sua musica nasce dall’esperienza diretta di periferia, da storie ascoltate e vissute, da un contesto che non ha mai smesso di raccontare. E oggi, che siede al tavolo dei giudici di uno dei talent più seguiti d’Italia, continua a portare con sé quell’identità che lo ha reso unico.

Nonostante il successo e i riflettori televisivi, Jake resta un artista profondamente radicato nelle proprie origini. Milano è la sua casa, ma è Peschiera Borromeo ad avergli dato quella prospettiva particolare che ancora oggi si ritrova nelle sue rime. Perché, al di là dei lustrini dello spettacolo, la vera forza di Jake La Furia sta proprio lì: nella capacità di non dimenticare mai da dove viene.