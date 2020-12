Questa sera, su Rai 1, andrà in onda il film “La bella e la bestia“, interpretato da Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad e Stanley Tucci. Celebre la trama del live action, candidato a 2 Premi Oscar: migliore scenografia (Sarah Greenwood) e migliori costumi (Jacqueline Durran).

La Bella e la Bestia è il fantastico viaggio di Belle, una brillante, bella e indipendente giovane donna che viene fatta prigioniera da una bestia nel suo castello. Nonostante i suoi timori, belle fa amicizia con il personale incantato del castello e impara a guardare oltre l’orribile aspetto esteriore portando alla luce il cuore gentile della Bestia e il principe che si cela al suo interno.

Fondamentale la colonna sonora della pellicola diretta da Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991.

Nel cartone animato del 1991, è stata Celine Dion a cantare la title track in duetto con Peabo Bryson. Invece, in questo remake canta “How Does a Moment Last Forever” nei titoli di coda.

Beauty and the Beast, invece, nella versione 2017 della fiaba, è interpretata da Ariana Grande e John Legend. Negli Stati Uniti, però, non è andata oltre la 87esima posizione della Billboard Hot 100.

Ecco a seguire le tracce presenti nella sountrack:

Overture (Score) – 3:05 – Alan Menken

Main Title: Prologue Pt. 1 – 0:42 – Hattie Morahan (narration)

Aria – 1:02 – Audra McDonald

Main Title: Prologue Pt. 2 – 2:21 – Hattie Morahan (narration)

Belle – 5:33 – Emma Watson, Luke Evans, Ensemble

How Does a Moment Last Forever (Music Box) – 1:03 – Kevin Kline

Belle (Reprise) – 1:15 – Watson

Gaston – 4:25 – Evans, Josh Gad, Ensemble

Be Our Guest – 4:48 – Ewan McGregor, Emma Thompson, Gugu Mbatha-Raw, Ian McKellen

Days in the Sun – 2:40 – Adam Mitchell, Stanley Tucci, McGregor, Mbatha-Raw, Thompson, McDonald, Watson, McKellen, Clive Rowe

Something There – 2:54 – Watson, Dan Stevens, Thompson, Nathan Mack, McKellen, McGregor, Mbatha-Raw

How Does a Moment Last Forever (Montmartre) – 1:55 – Watson

Beauty and the Beast – 3:19 – Thompson

Evermore – 3:14 – Stevens

The Mob Song – 2:28 – Evans, Gad, Ensemble, Thompson, McKellen, Tucci, Mack, Mbatha-Raw, McGregor

Beauty and the Beast (Finale) – 2:14 – McDonald, Thompson, Ensemble

How Does a Moment Last Forever – 3:37 – Céline Dion

Beauty and the Beast – 3:47 – Ariana Grande & John Legend

Evermore – 3:09 – Josh Groban