Strano, ma vero. Ne parlavamo pochi giorni fa annunciandovi l’uscita del vinile di T’Appartengo di Ambra Angiolini: è ufficialmente scattato il revival degli anni ’80-’90 e tra i capisaldi della cultura popolare italiana di quegli anni c’è indubbiamente Kiss Me Licia, l’anime giapponese che in Italia riscosse un successo particolare, al punto da dar vita anche ad alcune serie televisive con protagonista assoluta Cristina D’Avena nei panni di Licia.

A Love Me Licia del 1986 seguirono Licia dolce Licia nella primavera del 1987, Teneramente Licia nell’autunno dello stesso anno e Balliamo e cantiamo con Licia nella primavera del 1988. Il coinvolgimento di Cristina d’Avena nell’universo di Kiss Me Licia, però, era iniziato nel 1985, quando da già affermato personaggio televisivo e cantante di alcune tra le più famose sigle televisive, fu chiamata ad eseguire proprio Kiss Me Licia, sigla dell’anime giapponese trasmesso in Italia alla fine del 1985.

Il brano Kiss Me Licia, scritto da Alessandra Valeri Manera su musica di Giordano Bruno Martelli, fu un successo inatteso e ancora oggi ci sono migliaia di persone in tutta Italia che la conoscono a memoria, parola per parola. Col revival dei vinili, insomma, era soltanto questione di tempo prima che anche il vinile di Kiss Me Licia tornasse in commercio.

Kiss Me Licia arriva in vinile

A partire dal prossimo mese il singolo Kiss Me Licia sarà disponibile in vinile con due tracce, la sigla cantata da Cristina d’Avena e la sua versione strumentale, perfetta per il karaoke!

Il testo di Kiss Me Licia

Un giorno di pioggia

Andrea e Giuliano

Incontrano Licia per caso

Poi Mirco finita la pioggia

Incontra e si scontra

Con Licia e così

Il dolce sorriso di Licia

Nel loro pensiero ora c’è

Kiss me Kiss me Licia

Certo il loro cuore

Palpita d’amore

D’amore sì per te

Kiss me Kiss me Licia

Sono affezionati

Ed innamorati

E pensan sempre a te

Ma pure Satomi

Che è un buon amico

Del biondo ed atletico Mirco

Si è già innamorato di Licia

Ma ancora non sa

Che anche Mirco lo è

Ed ecco che la gelosia

Di già in questa storia entrerà

Kiss me Kiss me Licia

Certo il loro cuore

Palpita d’amore

D’amore sì per te

Kiss me Kiss me Licia

Sono affezionati

Ed innamorati

E pensan sempre a te

Il tempo sistema

Un po’ tutte le cose

E Mirco e Satomi fan pace

L’amore ha bussato

Alla porta di Licia

E forse ora lei le aprirà

Chissà chi sarà il fortunato

Che Licia così sposerà

Kiss me Kiss me Licia

Certo il loro cuore

Palpita d’amore

D’amore sì per te

Kiss me Kiss me Licia

Sono affezionati

Ed innamorati

E pensan sempre a te

Kiss me Kiss me Licia

Certo il loro cuore

Palpita d’amore

D’amore sì per te

Kiss me Kiss me Licia

Sono affezionati

Ed innamorati

E pensan sempre a te

Kiss me Kiss me Licia