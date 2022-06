T’appartengo di Ambra torna in vinile: al via il pre-ordine

I vinili stanno vivendo una nuova vita ormai da qualche anno e tutti i nuovi album in uscita ormai arrivano sia in CD che in vinile. Questo revival, però, non si ferma alle nuove uscite. Giorno dopo giorno vediamo ristampe in vinile di dischi usciti nei decenni in cui i vinili erano un po’ finiti nel dimenticatoio e questa nuova moda sta dando a cultori del vinile, vecchi e nuovi, la possibilità di ascoltare per la prima volta in questo formato grandi classici e album di culto. Oggi vogliamo segnalarvi l’imminente uscita di qualcosa che non può definirsi né grande classico né album di culto, ma con un seguito di tutto rispetto: T’appartengo di Ambra Angiolini!

Sì, avete capito bene. A 28 anni di distanza dalla sua uscita – era il 1994, nel pieno boom di Non é la Rai – il primo album di Ambra Angiolini, pubblicato in vinile in edizione limitata nel 2016, sta per tornare in una nuova edizione in LP a partire dall’8 luglio 2022.

T’appartengo di Ambra Angiolini in vinile rosso: la tracklist completa

La nuova edizione di T’appartengo in vinile rosso non avrà brani aggiuntivi rispetto all’edizione classica del disco. Questa la tracklist ufficiale:

T’appartengo L’ascensore Margheritando il cuore E muoio Che bisogno d’amore Si parte stanotte Immagina che bello Lunedì martedì T’appartengo (remix)

Il testo di T’appartengo

Io mi ero persa nella nebbia e tu

Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più

E adesso che siamo tornati insieme

Ti dico t’amo e tu non me lo dici mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura che non hai paura

Che sia una fregatura dirmi “amore mio”

Perché un amore col silenziatore

Ti spara al cuore e pum! Tu sei caduto giù

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

Se non è amore me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

Se c’è una crisi la mandiamo via

Perché i problemi tuoi sono problemi miei

Bisogna dirci tutto fra di noi

E a tutti gli altri poi non li diremo mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura sopra al mio diario

Dove c’è la tua foto che hai dedicato a me

Che ho consumato con i baci e pianti

Ed io per colpa tua non piangerò mai più

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

E se non é amore me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

Giura