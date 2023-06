I Kiss si esibiranno giovedì 29 giugno 2023 al Lucca Summer Festival, con una loro tappa del tour mondiale “End the road world tour”. Il gruppo si è formato a New York nel 1973 con Paul Stanley (voce, chitarra ritmica), Gene Simmons (voce, basso), Ace Frehley (chitarra solista, voce) e Peter Criss (batteria, voce). La band h avuto successo a partire da metà degli anni ’70 con esibizioni dal vivo in stile shock rock che comprendevano sputafuoco, chitarre fumanti, razzi che sparavano, batterie levitanti e fuochi d’artificio. La band ha subito diversi cambi di formazione, con Stanley e Simmons che sono rimasti gli unici membri coerenti. L’attuale formazione è composta da loro, Tommy Thayer (chitarra) ed Eric Singer (batteria).

A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto a Lucca e sui biglietti disponibili per assistere al live show.

Che canzoni suonano i Kiss in concerto al Lucca Summer Festival 2023?

Il concerto della band inizierà alle 21.30. Ecco la scaletta ufficiale:

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

War Machine

Heaven’s on Fire

I Love It Loud (Gene breathes fire)

Say Yeah

Cold Gin

Guitar Solo (Tommy Thayer)

Lick It Up

Makin’ Love

Calling Dr. Love

Psycho Circus

Drum Solo

100,000 Years

Bass Solo (Gene)

God of Thunder

Love Gun

Black Diamond

Beth (Eric al piano)

I Was Made for Lovin’ You

Rock and Roll All Nite

Kiss, Lucca Summer Festival, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per i Kiss al Lucca Summer Festival. Si parte dai 74,75 per il Posto in piedi fino ai 115 per il Settore Pit Area (anche qui Posto in piedi). Clicca qua per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Lucca Summer Festival 2023

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).