Appuntamento con i Kiss, in concerto al Lucca Summer Festival, il 29 giugno 2023. The End of the Road World Tour è la serie di concerti in corso della rock band americana, iniziate il 31 gennaio 2019 alla Rogers Arena di Vancouver, in Canada. Ovviamente, a causa della pandemia di COVID-19, la maggior parte degli show live che avrebbero dovuto svolgersi nel 2020 sono stati rinviati al 2021, con lo spettacolo finale rinviato a una data successiva da annunciare.

In un’intervista dell’ottobre 2021, Stanley aveva dichiarato che il concerto finale dei Kiss si sarebbe svolto all’inizio del 2023:

“Credo fortemente che entro l’inizio del 2023 avremo finito, sembra naturale che il concerto finale si svolgerà a New York È lì che è iniziato tutto, e quello è stato davvero il background per la band che si è riunita e ha scritto queste canzoni e ha suonato nei loft e nei club iniziando con un pubblico di circa 10 persone. Sembra che dovremmo chiudere il cerchio”

Ovviamente i programmi sono cambiati, visto le numerose date annunciate proprio per il 2023.

Nel programma del tour finale, Paul Stanley ha commentato:

“I Kiss sono molto più di una rock and roll band. La band e i suoi fan sono una tribù, possiamo essere il magnete che unisce le persone. Quello che abbiamo con i fans è la reciprocità. I fan sono il nostro ossigeno, sono il nostro sangue. Ci permettono di esistere. Questo tour è una celebrazione dei 40 anni di quel legame tra i Kiss e i fan”

Queste, invece, le parole di Gene Simmons:

“I Kiss hanno sempre marciato al ritmo del proprio tamburo. È incredibile come una band come i Kiss, che ha iniziato abbastanza innocentemente come solo quattro ragazzi delle strade di New York che volevano mettere insieme una band che non avevano mai visto sul palco, si sia trasformata in un fenomeno mondiale. Il fatto che abbia effettivamente funzionato oltre i sogni più sfrenati di chiunque è sorprendente”

I biglietti sono disponibili a partire dalle 10 di martedì 13 dicembre 2022 (clicca qui). Nel 2022 la band si era già esibita all’Arena di Verona.