I Kiss si dovrebbero esibire lunedì 11 luglio 2022 all’Arena di Verona con la tappa italiana del loro “End of the Road World Tour” che segna l’addio alle scene da parte della band. Annunciando questa lunga serie di concerti, Gene Simmons aveva raccontato:

“È incredibile come una band come i Kiss, nata abbastanza innocentemente come quattro ragazzi fuori dalle strade di New York che volevano mettere insieme la band che non avevano mai visto sul palco, si sia trasformata in un fenomeno mondiale. Il fatto che abbia effettivamente funzionato al di là dei sogni più sfrenati di chiunque è sorprendente”

Kiss, Arena di Verona, 11 luglio 2022, concerto a rischio per i fuochi d’artificio?

In questi giorni, però lo show sembra di essere “a rischio” per una questione legata ai fuochi d’artificio. Vi spieghiamo perchè.

Come raccontato anche da Verona Oggi, il concerto dei Kiss prevede anche fuochi d’artificio e fumogeno. E questo è il punto di discussione che potrebbe mettere in discussione il via libera per lo show. Il Soprintendente per le Belle arti, paesaggio, archeologia di Verona, li giudica troppo rischiosi, per il pubblico presente all’interno dell’Arena. Dopo l’incontro con il Sindaco di Verona ancora nessun accordo trovato (“Valuteremo con attenzione tutti i passaggi”). Sembra quindi che l’Ok ufficiale per i migliaia di spettatori e per i Kiss, possa arrivare direttamente nella giornata di lunedì 11 luglio 2022. Anche perché il grippo non ha alcuna intenzione di eliminare quei passaggi dai loro concerti, come sempre avvenuto nelle precedenti tappe. La risposta sarà in arrivo nelle prossime ore…

Kiss, Arena di Verona, 11 luglio 2022, Biglietti concerto

Non più disponibili biglietti per il concerto dei Kiss all’Arena di Verona, lunedì 11 luglio 2022. Il live è sold out. Il prezzo dei posti disponibili partiva da 74,75 euro (5 Settore non numerato) fino a 161 euro per il 1 Settore numerato.

Kiss, Arena di Verona, 11 luglio 2022, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona:

In autobus

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare

Kiss, Arena di Verona, 11 luglio 2022, Scaletta concerto

Rock and Roll (Led Zeppelin song)

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

War Machine

Heaven’s on Fire

I Love It Loud

Say Yeah

Cold Gin

Lick It Up

Calling Dr. Love

Tears Are Falling

Psycho Circus

100,000 Years

God of Thunder

Love Gun

I Was Made for Lovin’ You

Black Diamond

Beth

Do You Love Me

Rock and Roll All Nite

God Gave Rock ‘n’ Roll to You II