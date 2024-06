Tutti gli artisti nominati ai Kids’ Choice Awards 2024: quando andrà in onda, come votare, i candidati italiani

Ecco gli artisti in nomination ai Kids’ Choice Awards 2024, come sempre pieni di slime e di star provenienti del mondo del cinema, televisione, musica, sport e molto altro. Presentati da SpongeBob SquarePants e Patrick Stella, i Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2024 si terranno a Bikini Bottom, con fuso americano, sabato 13 luglio alle 20:00. In Italia, l’appuntamento con i Kids’ Choice Awards 2024 sarà su Nickelodeon (Sky 605), venerdì 19 Luglio alle ore 19:00 e su Super! (canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky) sabato 20 luglio alle ore 20:30.

Lo show celebrerà lo speciale compleanno di SpongeBob Squarepants oltre ad assegnare i premi votati online e, naturalmente, ci saranno epiche slimmate. Tra i candidati per la prima volta troviamo tra gli altri: Halle Bailey, Austin Butler, Sabrina Carpenter, Kai Cenat, Timothée Chalamet, Luke Combs, Ariana DeBose, Ayo Edebiri, Ryan Gosling, Reneé Rapp, Margot Robbie, Paul Rudd.

A guidare il gruppo, con sei nomination, c’è Taylor Swift, seguita da Olivia Rodrigo, Miley Cyrus e Beyoncé, tutte e tre con quattro nomination ciascuna. Le esibizioni musicali e gli ospiti verranno annunciati in un secondo momento.

Le nomination italiane e come votare

A partire da oggi, i fan possono votare per tutte le categorie (comprese anche quelle italiane) sul sito ufficiale dei Kids’ Choice Awards. Per l’Italia le due categorie dedicate sono:

Cantante dell’anno

Clara

Matteo Romano

The Kolors

Angelina Mango

Bresh

Alfa

Social star dell’anno

Kiro Ebra

Space Family

ArienneMakeUp

Matteo Robert

Lisa Lucchetta

Mario Caruso

Tutte le nomination di ogni categoria

Ecco tutti i candidati e vedete contrassegnato con * chi è in nomination per la prima volta

Programma TV Preferito (Ragazzi)

Danger Force

High School Musical: The Musical: La serie

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Power Rangers Cosmic Fury

A Casa di Raven

The Muppets Mayhem

La Vera Casa dei Loud

Tyler Perry’s Young Dylan

Programma TV Preferito (per famiglie)

Abbott Elementary

Avatar – La leggenda di Aang

Piccoli Brividi

iCarly

Loki

Young Sheldon

Reality Show Preferito

America’s Funniest Home Videos

America’s Got Talent

American Ninja Warrior

Is It Cake? – Dolci Impossibili

Kids Baking Championship

LEGO Masters

Cartone Animato Preferito

I Greens in città

Monster High

SpongeBob SquarePants

Teen Titans Go!

A Casa dei Loud

I Simpson

Star TV Femminile Preferita (Ragazzi)

Hunter Deno (Amelia Jones, Power Rangers Cosmic Fury)*

Lilly Singh (Nora Singh, The Muppets Mayhem)

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical – La serie)

Raven-Symoné (Raven Baxter, A Casa di Raven)

Sofia Wylie (Gina, High School Musical: The Musical – La serie)

Tessa Rao (Izzy Garcia, Power Rangers Cosmic Fury)*

Star TV Maschile Preferita (Ragazzi)

Chance Perez (Javi Garcia, Power Rangers Cosmic Fury)*

Dylan Gilmer (Young Dylan, Tyler Perry’s Young Dylan)

Jahzir Bruno (Clyde McBride, La vera casa dei Loud)*

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical – La serie)

Walker Scobell (Percy Jackson, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo)*

Wolfgang Schaeffer (Lincoln Loud, La vera casa dei Loud)

Star TV Femminile Preferita (Famiglia)

Janelle James (Ava Coleman, Abbott Elementary)*

Laci Mosley (Harper, iCarly)*

Miranda Cosgrove (Carly Shay, iCarly)

Peyton List (Maddie Nears, School Spirits)

Quinta Brunson (Janine Teagues, Abbott Elementary)*

Rosario Dawson (Ahsoka Tano, Ahsoka)*

Star TV Maschile Preferita (Famiglia)

Gordon Cormier (Aang, Avatar – La leggenda di Aang)*

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)

Jerry Trainor (Spencer Shay, iCarly)

Justin Long (Nathan Bratt, Goosebumps)

Tom Hiddleston (Loki, Loki)

Zack Morris (Isaiah Howard, Goosebumps)*

Film preferito

Aquaman e il Regno perduto

Barbie

Ghostbusters – Minaccia glaciale

I Guardiani della Galassia Vol.3

La Sirenetta

The Marvels

Transformers – Il risveglio

Wonka

Attore cinematografico preferito

Adam Sandler (Danny Friedman, Non sei invitata al mio Bat Mitzvah)

Chris Pratt (Peter Quill, Guardiani della Galassia Vol. 3)

Jason Momoa (Arthur, Aquaman e il regno perduto)

John Cena (Jakob Toretto, Fast X)

Paul Rudd (Gary Grooberson, Ghostbusters – Minaccia glaciale)*

Ryan Gosling (Ken, Barbie)*

Ryan Reynolds (Cal, IF – Gli amici immaginari)

Timothee Chalamet (Willy Wonka, Wonka)*

Attrice cinematografica preferita

America Ferrera (Gloria, Barbie)*

Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel, The Marvels)

Halle Bailey (Ariel, La Sirenetta)*

Jennifer Garner (Jess, Family Switch)

Margot Robbie (Barbie, Barbie)

Melissa McCarthy (Ursula, La Sirenetta)

Zendaya (Chani, Dune – Parte due)

Zoe Saldana (Gamora, Guardiani della Galassia Vol. 3)

Film d’Animazione Preferito

Elemental

Kung Fu Panda 4.

PAW Patrol – Il super film

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Tartarughe Ninja – Caos mutante

Garfield – Una missione gustosa

Super Mario Bros. – Il film

Trolls 3 – Tutti insieme

Cattivo Preferito

Amy Schumer (Velvet, Trolls Band Together)*

Austin Butler (Feyd-Rautha Harkonnen, Dune: Part Two)*

Jack Black (Bowser, The Super Mario Bros. Movie)

Keegan-Michael Key (Chief of Police, Wonka)

Melissa McCarthy (Ursula, The Little Mermaid)

Reneé Rapp (Regina George, Mean Girls)*

Artista Femminile Preferita

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Selena Gomez

Taylor Swift

Artista Maschile Preferito

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Justin Timberlake

Post Malone

The Weeknd

Travis Scott

Usher

Gruppo Musicale Preferito

Black Eyed Peas

Coldplay

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Maroon 5

*NSYNC

Canzone Preferita

“Dance the Night” – Dua Lipa

“Fast Car” – Luke Combs*

“Flowers” – Miley Cyrus

“Paint The Town Red” – Doja Cat

“Selfish” – Justin Timberlake

“TEXAS HOLD ‘EM” – Beyoncé

“What Was I Made For?” – Billie Eilish

“yes, and?” – Ariana Grande

Collaborazione Musicale Preferita

“All my life” – Lil Durk e J. Cole*

“Baby Don’t Hurt Me” – David Guetta, Anne Marie e Coi Learay*

“Barbie World” – Nicki Minaj, Ice Spice con Aqua*

“Doctor (Work It Out) – Pharrell Williams e Miley Cyrus

“Fortnight” – Taylor Swift e Post Malone

“Karma (Remix)” – Taylor Swift e Ice Spice*

“SUPPOSED TO BE LOVED” – DJ Khaled con Lil Baby, Future e Lil Uzi Vert*

“Wild Ones” – Jessie Murphy e Jelly Roll*

Artista Rivelazione Preferito

Coco Jones*

Ice Spice*

Jelly Roll*

Reneé Rapp*

Tate McRae*

Teddy Swims*

Tyla*

Victoria Monét*

Album Preferito

“Barbie: The Album”

“Cowboy Carter” – Beyoncé

“Endless Summer Vacation” – Miley Cyrus

“GUTS” – Olivia Rodrigo

“THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY” – Taylor Swift

“Whitsitt Chapel” – Jelly Roll*