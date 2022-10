Il concerto che Kendrick Lamar terrà all’Accor Arena di Parigi il prossimo 22 ottobre sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Amazon Music e Prime Video.

L’evento fa parte del The Big Steppers Tour, il tour mondiale del rapper statunitense a supporto dell’album Mr. Morale & The Big Steppers, tour iniziato in Italia, all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano lo scorso 23 giugno, e segnerà il decimo anniversario dell’uscita del concept album, Good Kid, M.A.A.D City, uscito esattamente il 22 ottobre di dieci anni fa.

Il concerto di Parigi di Kendrick Lamar sarà trasmesso in streaming, come già scritto in apertura, sabato 22 ottobre, a partire dalle ore 20, visibile gratuitamente su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo, sul canale Twitch di Amazon Music e attraverso l’app Amazon Music.

Lo show includerà anche le esibizioni di Tanna Leone del collettivo pgLang, fondato da Kendrick Lamar e Dave Free, e di Baby Keem.

Dopo l’evento in live streaming, lo show sarà disponibile anche on demand, sempre su Prime Video.

Prodotto da Live Nation e presentato da Rotation, il marchio hip-hop e R&B di Amazon Music, il The Big Steppers Tour ha già attraversato il Nord America (dal 19 luglio al 17 settembre) ed è giunto in Europa lo scorso 7 ottobre. Kendrick Lamar si è già esibito nei Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia, si esibirà a Parigi due volte (21 e 22 ottobre) e rimarrà in Europa fino al prossimo 16 novembre. Il tour si chiuderà a dicembre con otto date a dicembre in Oceania, in Australia e in Nuova Zelanda (due date alla Spark Arena di Aucklan, il 16 il 17 dicembre).

Mr. Morale & The Big Steppers, pubblicato lo scorso maggio, ha esordito al sesto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia.