Kendrick Lamar si esibirà stasera, 23 giugno 2022, in concerto all’Ippodromo Snai San Siro con la tappa italiana del suo atteso tour. Sono passati ben 8 anni dalla sua ultima esibizione live nel nostro Paese (era il 2014).

Dopo la pubblicazione dell’ultimo album “Damn.”, schizzato a poche ore dall’uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo – Italia compresa, dove ha conquistato la certificazione disco d’oro – il cantante ha curato la colonna sonora del film Marvel “The black panther”, il primo cinecomic a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film. La colonna sonora raccoglie il meglio della scena hip hop americana e il singolo “All the stars” feat. SZA è balzato ai vertici delle classifiche radio e streaming di tutto il mondo, posizionandosi nella Top 15 dei brani più ascoltati su Spotify. Nel 2018 ha vinto ben 5 Gramy Awards (Best Rap Album Best Rap Song, Best Rap Performance, Best Rap/Sung Performance e Best Music Video) e ha ottenuto il conferimento del Premio Pulitzer per l’album “Damn.” nell’aprile 2018. È la prima volta nei 102 anni di storia del premio che un rapper riceve il Pulitzer per la musica. L’artista di Compton si è unito ad artisti del calibro di Aaron Copland, Charles Ives, John Adams, Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane e Hank Williams.

E’ disponibile da oggi anche la biografia “The Butterfly effect“, Un ritratto dei suoi primi trent’anni di vita: dai primi passi con lo pseudonimo di K-Dot, fino all’incontro con Dr. Dre, dai rapporti con la famiglia alla vita di strada spesso incentrata su questioni razziali che poi influenzeranno il suo stile di scrittura come autore.

Kendrick Lamar, Milano, 23 giugno 2022, Biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Kendrick Lamar, con due tipologie: posto unico (80.50 euro) e Golden Circle (115 euro).

Apertura porte prevista alle 17,15. Il concerto, invece, inizierà alle 21.

Kendrick Lamar, Come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro

Ecco le indicazioni su come raggiungere l’Ippodromo Snai San Siro con i mezzi pubblici:

– M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

– In alternativa, utilizzare la metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Per chi arriva in auto, dall’autostrada prendere tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Sono inoltre disponibili due parcheggi: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.

Kendrick Lamar, Milano, 23 giugno 2022, Scaletta concerto

Non è ancora stata resa nota una scaletta ufficiale del concerto di Kendrick Lamar ma non mancheranno pezzi come King Kunta, DNA.. B*tch, Don’t Kill My Vibe, Swimming Pools (Drank), Money Trees, HUMBLE, Alright, Pride e Loyalty.