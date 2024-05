Ovviamente le parti migliori di un evento curato nei minimi dettagli come può essere il Festival di Sanremo o di Cannes sono le situazioni che accadono fuori programma e non previste. Kelly Rowland ne è diventata involontariamente protagonista proprio durante la sua recente ospitata al Festival francese, avvenuta durante la premiere del film “Marcello mio”.

Tutto sembra procedere come da copione mentre l’ex volto delle Destiny’s Child (e anche attrice) sta posando per i fotografi, pronti a immortalarla nel suo elegante abito. Intorno a lei la security, impegnata a monitorare tutto e a controllare che non stia accadendo nulla di non previsto. E un’addetta alla sicurezza ha dato il via a un momento ripreso dalle telecamere che mostra la Rowland evidentemente seccata mentre discute, animatamente, con una donna accanto a lei. Secondo quanto emerso e raccontato anche da Tmz, Jacqui Press ha evidenziato come tutto sia nato con la cantante che ha rassicurato l’agente, probabilmente per aver pestato il suo abito, con un rassicurante “Va tutto bene“, accompagnato da un sorriso.

Poi, qualcosa deve essere andato storto nella risposta ricevuta poiché, da quel momento, l’ira di Kelly Rowland è evidente mentre la fissa e le intima di non rivolgersi così con lei: “Non parlarmi in quel modo!” sembra pronunciare, piuttosto alterata.

Dalla clip, possiamo vedere anche la guardia di sicurezza che cerca di mantenerla calma, annuendo, mentre continua ad invitare e accompagnare Kelly su per le scale. Ma la cantante continua a voltarsi, agitando il dito verso di lei e ripetendo: “Non parlarmi così!”

Dopo pochi secondi interviene anche un uomo, pure lui guardia di sicurezza, che chiede il motivo di tutto questo trambusto. Ma Kelly non si tira indietro… affermando un’ultima volta: “Non parlarmi ancora così!”

Se il labiale della Rowland è stato ben interpretato, c’è ancora il mistero fitto su quello che l’ha fatta così innervosire…

Cliccando qui potete vedere il video su X.